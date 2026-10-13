Προθεσμία για συμπληρωματικές απολογίες έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Marfin

Προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στην τράπεζα Marfin, η οποία έλαβε χώρα τον Μάιο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους, με τις απολογίες να έχουν προγραμματιστεί για τις 21 και 23 Οκτωβρίου. Κατά την αποχώρηση των αλληλέγγυων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια, σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες, καθώς ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα. Αυτό το άρθρο αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, τα οποία ήταν εργαζόμενοι στην τράπεζα της οδού Σταδίου.

Η συμπληρωματική αυτή δίωξη ζητήθηκε από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και αφορά νέες, βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες συνδέονται με επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατικών πράξεων. Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για αυτές τις κατηγορίες.

Οι ημερομηνίες των απολογιών και η προσωρινή κράτηση

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο από τους κατηγορούμενους θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου στις 21 Οκτωβρίου. Ο τρίτος κατηγορούμενος θα απολογηθεί λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου. Και οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, είχαν απολογηθεί αρχικά στις 14 Ιουλίου. Με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Η τρίτη κατηγορουμένη, μια γυναίκα 46 ετών, η οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα, βρίσκεται στη φυλακή από τις 11 Αυγούστου, μετά την ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Κατά τις προηγούμενες απολογίες τους, οι δύο άνδρες αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το υποκατάστημα της Marfin. Ο ένας από τους δύο, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να είναι το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2010.

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι αποχώρησε από το σημείο μόλις άρχισαν τα επεισόδια. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν επίσης στην πορεία, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου σημειώθηκαν τα γεγονότα. Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι έπρεπε να οδηγηθούν στη φυλακή, εκτιμώντας ότι, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που τους αποδίδονται, συντρέχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων.

Η πορεία της δικογραφίας

Μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών των κατηγορουμένων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτό έχει τον τελευταίο λόγο και θα αποφασίσει για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, σε αυτή τη φάση, δεν έχουν συμπεριληφθεί νέα στοιχεία στη δικογραφία που να αφορούν τις συμπληρωματικές κατηγορίες. Επίσης, δεν έχουν προστεθεί νέα στοιχεία ούτε για την προέλευση του ανώνυμου e-mail που οδήγησε αρχικά στη σύλληψή τους.

Ένταση έξω από τα δικαστήρια

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, κατά την αποχώρηση των αλληλέγγυων που είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους κατηγορούμενους, σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια. Οι εντάσεις αυτές έλαβαν χώρα μεταξύ των συγκεντρωμένων αλληλέγγυων και αστυνομικών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos