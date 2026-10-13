Από τους σημερινούς μαθητές της Α' Γυμνασίου θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ

Οι σημερινοί μαθητές της Α' Γυμνασίου είναι αυτοί που θα εγκαινιάσουν το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Η τελική μορφή αυτού του συστήματος αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στο 2027, όπως προκύπτει από δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη. Η υπουργός διευκρίνισε ότι οι μαθητές της Β' και Γ' Γυμνασίου δεν επηρεάζονται από αυτόν τον σχεδιασμό.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ θα ισχύσει τουλάχιστον από πέντε χρόνια. Η δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, μεταξύ 10 και 12 Νοεμβρίου, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Μέχρι τις 31 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου θα παραδώσει τις τελικές της προτάσεις στην υπουργό Παιδείας. Το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα προβλέπεται να είναι έτοιμο μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

Οι επιλογές για το νέο σύστημα

Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου δεν έχει καταλήξει σε ένα οριστικό μοντέλο σύνδεσης του Εθνικού Απολυτηρίου με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εξετάζονται διαφορετικές θεσμικές επιλογές. Αυτές περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο το Απολυτήριο να βασίζεται στην ενδοσχολική αξιολόγηση και να ακολουθείται από χωριστή εθνική διαδικασία για τα ΑΕΙ, την ύπαρξη διακριτών εθνικών διαδικασιών, ή την επιλογή μιας ενιαίας διαδικασίας που θα εξυπηρετεί τόσο την πιστοποίηση όσο και την πρόσβαση.

Παραμένουν ανοιχτές αποφάσεις σχετικά με το αν ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα συνυπολογίζεται στην κατάταξη για τα ΑΕΙ και με ποια βαρύτητα. Επίσης, τίθεται το ερώτημα αν στον βαθμό θα συμμετέχει μόνο η Γ' Λυκείου ή και η Β', πόσο θα μετρά η ενδοσχολική αξιολόγηση και ποιες δικλείδες θα διασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα των βαθμών από διαφορετικά σχολεία.

Ανοιχτό είναι και το ζήτημα του τι ακριβώς θα εξετάζεται για την απόκτηση του Απολυτηρίου και τι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Εξετάζεται επίσης εάν θα υπάρχει μία τελική εξεταστική διαδικασία, δύο εξεταστικές πύλες ή αξιολόγηση κατανεμημένη στη διάρκεια του Λυκείου. Τέλος, συζητείται το θέμα της «δεύτερης ευκαιρίας», δηλαδή εάν ο μαθητής θα μπορεί να βελτιώνει βαθμό, να επανεξετάζεται σε συγκεκριμένα μαθήματα ή ενότητες ή να ακολουθεί άλλη διαδικασία, χωρίς αυτή η δυνατότητα να δημιουργεί νέες ανισότητες. Οι τρεις επιλογές αφορούν τον θεσμικό τρόπο σύνδεσης της πιστοποίησης του Λυκείου και της πρόσβασης στα ΑΕΙ, όχι τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ενδοσχολική αξιολόγηση και εξετάσεις

Μία από τις θεσμικές επιλογές που εξετάζονται είναι η ενδοσχολική αξιολόγηση για το Εθνικό Απολυτήριο και οι διακριτές εθνικές εξετάσεις πρόσβασης. Σε αυτό το σενάριο, ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα διαμορφώνεται μέσω ενδοσχολικών διαδικασιών αξιολόγησης στις υπό διαβούλευση περιοχές μάθησης. Η πρόσβαση στα ΑΕΙ, από την άλλη πλευρά, θα βασίζεται σε χωριστές, κεντρικά οργανωμένες εθνικές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από: esos.gr