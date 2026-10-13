Οι εκπαιδευτικοί δέχονται κριτική από ανθρώπους χωρίς εμπειρία στη σχολική τάξη

Οι εκπαιδευτικοί δέχονται συχνά κριτική για τη δουλειά τους από ανθρώπους που δεν έχουν προσωπική εμπειρία των συνθηκών της σχολικής τάξης. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, γονείς και σχολιαστές στα κοινωνικά δίκτυα διατυπώνουν απόψεις για το πώς πρέπει να διδάσκει ένας εκπαιδευτικός, πώς να διαχειρίζεται τους μαθητές και πώς να βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτή η κριτική εγείρει το ερώτημα πόσο εύκολο θα ήταν για κάποιον χωρίς διδακτική εμπειρία να διαχειριστεί, έστω και για μία εβδομάδα, μια τάξη με 27 μαθητές, διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, προβλήματα συμπεριφοράς και περιορισμένα μέσα υποστήριξης.

Η πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου

Η διδασκαλία δεν αποτελεί απλώς μετάδοση γνώσεων, αλλά συνιστά μια σύνθετη κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική εργασία. Ο εκπαιδευτικός καλείται ταυτόχρονα να εξηγεί, να παρατηρεί, να ενθαρρύνει, να αξιολογεί, να διαχειρίζεται συγκρούσεις και να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Πέρα από την άμεση διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Σε αυτές προστίθενται η διόρθωση εργασιών, η επικοινωνία με τους γονείς, οι διοικητικές υποχρεώσεις και η συνεργασία με τους συναδέλφους, στοιχεία που συχνά παραμένουν αόρατα στο ευρύ κοινό.

Τα δεδομένα από τις έρευνες TALIS

Σύμφωνα με την έρευνα TALIS 2024 του ΟΟΣΑ, οι εκπαιδευτικοί στα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά συστήματα αφιερώνουν κατά μέσο όρο περίπου 23 ώρες την εβδομάδα στη διδασκαλία. Επιπλέον, δαπανούν άλλες 7 ώρες στην προετοιμασία μαθημάτων, αναδεικνύοντας τον σημαντικό χρόνο που απαιτείται εκτός της τάξης.

Η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι το 52% των εκπαιδευτικών αναφέρει τις διοικητικές εργασίες ως πηγή επαγγελματικού άγχους. Επίσης, η διαχείριση της πειθαρχίας, η προσαρμογή της διδασκαλίας στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και οι απαιτήσεις λογοδοσίας συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική ευημερία των εκπαιδευτικών.

Τα ευρήματα της έρευνας TALIS 2018 είναι εξίσου αποκαλυπτικά: το 44% των εκπαιδευτικών ανέφερε ως σημαντική πηγή άγχους την ευθύνη που τους αποδίδεται για τις μαθητικές επιδόσεις, ενώ το 41% τόνισε τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών αρχών ως παράγοντα άγχους.

Η αθέατη πλευρά της διδασκαλίας

Το σχολικό μάθημα δεν εξαντλείται στα 45 λεπτά που βλέπει ένας εξωτερικός παρατηρητής. Πίσω από κάθε διδακτική ώρα υπάρχει εντατική προετοιμασία, διαρκής λήψη αποφάσεων, συναισθηματική διαχείριση και μια πληθώρα εργασιών που συχνά παραμένουν αόρατες και υποτιμημένες.

Η μετατόπιση της ευθύνης

Σε ένα μέρος της δημόσιας συζήτησης, τα προβλήματα του σχολείου αποδίδονται κυρίως στις αδυναμίες των εκπαιδευτικών. Οι χαμηλές επιδόσεις, οι δυσκολίες πειθαρχίας ή η περιορισμένη συμμετοχή των μαθητών ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς επαγγελματικής προσπάθειας από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Αυτή η προσέγγιση εγκυμονεί τον κίνδυνο σύνθετα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα να μετατρέπονται σε ατομική ευθύνη. Παράγοντες όπως οι κοινωνικές ανισότητες και οι οικογενειακές συνθήκες, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά το μαθησιακό περιβάλλον, συχνά παραβλέπονται σε αυτή τη συζήτηση.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr