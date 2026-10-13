Η Re:Business διακρίθηκε με βραβείο για το Re:Member στα Supplement Awards

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η εταιρεία Re:Business στα φετινά Supplement Awards, καθώς το προϊόν της, Re:Member, βραβεύτηκε με Bronze Award. Η αναγνώριση αυτή ήρθε στην κατηγορία «Καλύτερο Συμπλήρωμα για την εγκεφαλική λειτουργία», υπογραμμίζοντας την προσπάθεια της εταιρείας να προσφέρει σύγχρονες λύσεις στον τομέα της υγείας και της ευεξίας.

Σημαντική αναγνώριση στα Supplement Awards

Η βράβευση του Re:Member με Bronze Award στα Supplement Awards αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για την Re:Business. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την προσπάθεια της εταιρείας να αναπτύσσει και να προσφέρει στην αγορά σύγχρονα προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα εντάσσονται στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής, αλλά και των καλλυντικών, με βασικό επίκεντρο τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Η κατηγορία στην οποία διακρίθηκε το Re:Member, «Καλύτερο Συμπλήρωμα για την εγκεφαλική λειτουργία», υπογραμμίζει την εξειδίκευση και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Re:Business για καινοτομία και ποιότητα στον τομέα της υγείας και της ευεξίας.

Το Re:Member: Σύμμαχος για τη μνήμη και τη νοητική απόδοση

Το προϊόν Re:Member δημιουργήθηκε με έναν σαφή και συγκεκριμένο στόχο. Αυτός ο στόχος ήταν να αποτελέσει έναν σύγχρονο και αξιόπιστο σύμμαχο για την υποστήριξη της μνήμης, καθώς και της συνολικής νοητικής απόδοσης. Η ανάπτυξή του βασίστηκε στην επιθυμία να προσφέρει πραγματική αξία στους καταναλωτές που αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες.

Η φιλοσοφία πίσω από το Re:Member αντικατοπτρίζει την ευρύτερη προσέγγιση της Re:Business. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της καθημερινότητας, προσφέροντας λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

Οι δηλώσεις της ηγεσίας της Re:Business

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, Ιδρυτής και CEO της Re:Business, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάκριση. Δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία να βλέπει το Re:Member να διακρίνεται στα Supplement Awards. Ο κ. Δεστεμπασίδης τόνισε ότι η διάκριση αυτή ανήκει σε όλη την ομάδα της Re:Business και αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουν να καινοτομούν και να δημιουργούν προϊόντα με πραγματική αξία για τον καταναλωτή.

Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, Ρούλα Παναγιωτακοπούλου, υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης. Δήλωσε ότι πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει πολλή δουλειά, γνώση και συνεργασία. Η κ. Παναγιωτακοπούλου πρόσθεσε ότι η επιθυμία της ομάδας είναι πάνω απ’ όλα να προσφέρουν πραγματική αξία στους ανθρώπους που τους εμπιστεύονται. Το Bronze Award, όπως ανέφερε, τους γεμίζει υπερηφάνεια, ενώ ταυτόχρονα τους κινητοποιεί να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερο πάθος και συνέπεια.

Συνεχής δέσμευση στην καινοτομία και την ποιότητα

Η Ρούλα Παναγιωτακοπούλου σημείωσε επίσης ότι το Re:Member είναι μόνο ένα ακόμη βήμα στη διαδρομή της εταιρείας. Εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά της ομάδας για την αναγνώριση αυτής της προσπάθειας. Η Re:Business, σύμφωνα με τις δηλώσεις, συνεχίζει τη δραστηριότητά της με αμείωτο ρυθμό, δίνοντας έμφαση σε βασικούς πυλώνες.

Οι πυλώνες αυτοί περιλαμβάνουν την καινοτομία, την ποιότητα και την ανάπτυξη προϊόντων. Στόχος είναι τα προϊόντα αυτά να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες ευεξίας και υγείας των καταναλωτών. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta