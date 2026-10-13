Δικαστική δικαίωση για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή απέναντι στον ΣΚΑΪ

Μια σημαντική δικαστική νίκη πέτυχαν οι δημοσιογράφοι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής, καθώς η ελληνική Δικαιοσύνη εξέδωσε απόφαση που τους δικαιώνει πλήρως. Η απόφαση κρίνει παράνομη την απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ να τους υποβαθμίσει από τη θέση των παρουσιαστών. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τόσο τη δικαστική όσο και τη βαθιά ηθική δικαίωση για τους δύο επαγγελματίες, ειδικά όσον αφορά το σκέλος της διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της Ευλαμπίας Ρέβη.

Η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης

Η ελληνική Δικαιοσύνη εξέδωσε απόφαση που δικαιώνει πλήρως τους δημοσιογράφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή. Η απόφαση αυτή κρίνει παράνομη την απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ να τους υποβαθμίσει από τη θέση των παρουσιαστών. Συγκεκριμένα, με την απόφαση 1032/2026, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους δύο εργαζομένους απέναντι στην «Ειδήσεις Ντοτ Κομ», την εργοδότρια εταιρεία του ΣΚΑΪ.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί τον επίλογο μιας έντονης δημόσιας και εργασιακής αντιπαράθεσης. Αυτή η αντιπαράθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 και οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες τον Μάιο του 2026, φτάνοντας τώρα στην έκδοση της απόφασης που αποκαθιστά τους δύο δημοσιογράφους.

Η αρχική συνεργασία και οι διαβεβαιώσεις

Οι δύο δημοσιογράφοι, Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής, είχαν επιλεγεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ τη σεζόν 2024-2025. Ο ρόλος τους ήταν η παρουσίαση της ενημερωτικής και ταξιδιωτικής εκπομπής με τίτλο «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της εκπομπής, οι δημοσιογράφοι είχαν λάβει ρητή διαβεβαίωση από τον σταθμό. Η διαβεβαίωση αφορούσε τη συνέχιση της συνεργασίας τους κανονικά και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, δηλαδή για την περίοδο 2025-2026.

Η αιφνίδια αλλαγή ρόλων και η υποβάθμιση

Ωστόσο, λίγο καιρό πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα της εκπομπής για τη σεζόν 2025-2026, ο ΣΚΑΪ προχώρησε σε μια απρόσμενη αλλαγή. Ο σταθμός έθεσε τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη στον ρόλο του παρουσιαστή, χαρακτηρίζοντάς τον τεχνικά ως «συντονιστή» της εκπομπής.

Αυτή η απόφαση είχε ως άμεση συνέπεια την αυτόματη υποβάθμιση των δύο δημοσιογράφων. Από κεντρικοί παρουσιαστές, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βρέθηκαν σε θέση απλών ρεπόρτερ. Το γεγονός αυτό τους οδήγησε να αρνηθούν τη νέα κατάσταση και να κινηθούν δικαστικά, έχοντας εξ αρχής στο πλευρό τους και την ΕΣΗΕΑ, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Το ηθικό βάρος και η διαρροή προσωπικών δεδομένων

Πέρα από το καθαρά εργασιακό κομμάτι, η δικαστική απόφαση εμπεριέχει ένα ισχυρό ηθικό βάρος για τους δύο δημοσιογράφους. Η Ευλαμπία Ρέβη είχε καταγγείλει ανοιχτά πως ο παραγκωνισμός της από τον σταθμό συνέπεσε χρονικά με την περίοδο της εγκυμοσύνης της, προσδίδοντας στην υπόθεση μια επιπλέον διάσταση.

Το πλέον σοβαρό σημείο της κόντρας, ωστόσο, αφορούσε τη διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα σχετίζονταν με την κατάσταση της υγείας της δημοσιογράφου και την κύησή της, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση. Η δικαστική αυτή εξέλιξη λοιπόν αποκαθιστά πλήρως την ηθική τάξη, αναγνωρίζοντας την παραβίαση που υπέστη η δημοσιογράφος και βάζοντας φρένο σε πρακτικές που θίγουν την προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader