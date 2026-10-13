Η επέκταση των καρτέλ της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη: Δραστηριότητα σε 16 χώρες

Το οργανωμένο έγκλημα και η διακίνηση κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική φέρεται να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε τουλάχιστον 16 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα έρευνα καταδεικνύει την παρουσία καρτέλ και φατριών από χώρες όπως η Κολομβία, η Βραζιλία, ο Ισημερινός, η Βενεζουέλα, το Μεξικό και οι ΗΠΑ σε τουλάχιστον 12 ευρωπαϊκά κράτη. Ο αριθμός των χωρών αυτών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς περιλαμβάνει μόνο ομάδες που έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα. Μεταξύ των ετών 2014 και 2024, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, γεγονός που υποδηλώνει την εδραίωση των δικτύων τους στην Ευρώπη.

Τα ευρήματα της έρευνας για την επέκταση

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε εκτενείς βάσεις δεδομένων, στοιχεία από αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και σε συνεντεύξεις με δικαστές, εισαγγελείς και ειδικούς από οκτώ χώρες, ανέδειξε τη διείσδυση των λατινοαμερικανικών καρτέλ. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι καρτέλ και φατρίες από την Κολομβία, τη Βραζιλία, τον Ισημερινό, τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και τις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον 12 ευρωπαϊκές χώρες. Ο συνολικός αριθμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν «κοινές δραστηριότητες» με αυτές τις οργανώσεις φτάνει τις 16, υπογραμμίζοντας την ευρεία επέκταση του φαινομένου.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας μεταξύ 2014 και 2024, παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 471% στην ποσότητα της κατασχεθείσας κοκαΐνης. Παράλληλα, εξαρθρώθηκαν περισσότερα τοπικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία παραγώγων κοκαΐνης, γεγονός που υποδηλώνει την προσπάθεια των καρτέλ να δημιουργήσουν υποδομές εντός της Ευρώπης για την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. Η έρευνα διευκρινίζει ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς περιλαμβάνει μόνο ομάδες που έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα στην Ευρώπη μέσω αστυνομικών επιχειρήσεων, διακρατικών ερευνών και δικαστικών υποθέσεων που αφορούν μεσάζοντες, ενεργά μέλη, πυρήνες ή επιχειρησιακά δίκτυα. Δεν περιλαμβάνει συμμορίες που δεν διαθέτουν φυσική παρουσία στην Ευρώπη, αλλά συνεργάζονται στο πλαίσιο «κοινοπραξιών» με ευρωπαϊκές οργανώσεις της μαφίας.

Οι ταυτοποιημένες εγκληματικές οργανώσεις και η καταγωγή τους

Μεταξύ των οργανώσεων που έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα για τη δραστηριότητά τους στην Ευρώπη, περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο γνωστά καρτέλ και φατρίες της Λατινικής Αμερικής. Από το Μεξικό, αναφέρονται το καρτέλ Σιναλόα (Sinaloa) και το καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG). Από την Κολομβία, έχουν εντοπιστεί η οργάνωση Clan del Golfo, καθώς και οι οργανώσεις ανταρτών ELN και οι αποσχισθείσες φατρίες των FARC, οι οποίες διατηρούν ενεργή δράση.

Οι βραζιλιάνικες οργανώσεις Primeiro Comando da Capital (PCC) και Comando Vermelho (CV) έχουν επίσης καταγραφεί για την παρουσία τους. Από τη Βενεζουέλα, δραστηριοποιείται η οργάνωση Tren de Aragua. Τέλος, οι συμμορίες Barrio 18 και MS-13, οι οποίες έχουν καταγωγή από τις ΗΠΑ, διαθέτουν επίσης έντονη παρουσία στο Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα και, σε μικρότερο βαθμό, στο Μεξικό, συγκαταλέγονται επίσης στις ταυτοποιημένες ομάδες που επεκτείνουν τη δράση τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η γεωγραφική επέκταση στην Ευρώπη

Οι λατινοαμερικανικές εγκληματικές οργανώσεις έχουν αποκτήσει πιο έντονη παρουσία σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, η δράση τους είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γαλλία, οι οποίες αποτελούν συχνά παραδοσιακές πύλες εισόδου για τη διακίνηση ναρκωτικών στην ήπειρα.

Πέρα από αυτές τις χώρες, δραστηριότητες των καρτέλ έχουν καταγραφεί επίσης στη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Κροατία και τη Σλοβακία. Η οργάνωση Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Gi-Toc) συμπεριλαμβάνει στη λίστα των χωρών με παρουσία λατινοαμερικανικών καρτέλ και τη Βουλγαρία, διευρύνοντας περαιτέρω το φάσμα της γεωγραφικής τους επέκτασης και την εμβέλεια των δικτύων τους.

Νέες τάσεις και εργαστήρια παραγωγής ναρκωτικών

Ο Daniel Brombacher, πολιτικός επιστήμονας και διευθυντής του Παρατηρητηρίου για την Ευρώπη (Europe Observatory) της Gi-Toc, επισήμανε μια νέα και ανησυχητική τάση στην επέκταση των καρτέλ. «Παρατηρούμε κάτι καινούργιο: την παρουσία ομάδων από τη Λατινική Αμερική σε περιοχές όπου δεν υπήρχε προηγουμένως σχετική υποδομή», δήλωσε, τονίζοντας την αλλαγή στρατηγικής των εγκληματικών οργανώσεων.

Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές χώρες-πύλες εισόδου, αλλά επεκτείνεται σε νέα εδάφη. Πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις αποκάλυψαν εργαστήρια παραγωγής μεθαμφεταμίνης υπό τη διεύθυνση Μεξικανών στη νότια Γαλλία, τη βορειοανατολική Πολωνία και το Βρα. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την προσπάθεια των οργανώσεων να δημιουργήσουν πλήρεις αλυσίδες παραγωγής και διακίνησης εντός του ευρωπαϊκού εδάφους, ενισχύοντας την παρουσία τους και την επιχειρησιακή τους ικανότητα στην ήπειρο.

Με πληροφορίες από: Reader