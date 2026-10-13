Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης μιας 41χρονης γυναίκας στο Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιούσε ατροπίνη, μια φαρμακευτική ουσία, την οποία έριχνε κρυφά στο φαγητό και το ποτό του άνδρα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, με τις αρχές να διερευνούν τις λεπτομέρειες της δράσης της κατηγορούμενης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβαιναν τα περιστατικά.

Η σύλληψη της ιατρικής επισκέπτριας και των γονέων της

Η 41χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια, συνελήφθη από άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν αφορούν στη συστηματική χορήγηση ατροπίνης στον εν διαστάσει σύζυγό της. Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με την 41χρονη, συνελήφθησαν και οι γονείς της, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο άνδρας που φέρεται να δηλητηριαζόταν είναι στρατιωτικός γιατρός στο επάγγελμα, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση. Η σύλληψη της ιατρικής επισκέπτριας και των γονέων της αποτελεί μέρος των εξελίξεων στην υπόθεση που απασχολεί τις αρχές στο Περιστέρι.

Ο τρόπος χορήγησης της ουσίας και η αποκάλυψη

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 41χρονη φέρεται να έβαζε τη φαρμακευτική ουσία, την ατροπίνη, σε διάφορα είδη διατροφής και ποτών που κατανάλωνε ο εν διαστάσει σύζυγός της. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ατροπίνη είχε εντοπιστεί στο νερό, το μέλι αλλά και το πιπέρι του άνδρα, αποκαλύπτοντας έναν ποικίλο τρόπο δράσης.

Ο εν διαστάσει σύζυγος, αντιμετωπίζοντας επανειλημμένα ανεξήγητα συμπτώματα, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του. Εξαιτίας αυτής της υποψίας, αποφάσισε να διερευνήσει το ζήτημα σε βάθος. Μέσα από τη δική του προσωπική έρευνα, κατάφερε να βρει την αλήθεια πίσω από την επιδείνωση της κατάστασής του, οδηγώντας στην αποκάλυψη της συστηματικής δηλητηρίασης.

Η ατροπίνη: Χρήσεις, κίνδυνοι και περιορισμοί

Σχετικά με τη φύση της ατροπίνης, ο Δρ. Αριστομένης Θανόπουλος, γενικός χειρούργος, παρείχε σημαντικές διευκρινίσεις. Ο ίδιος εξήγησε ότι η ατροπίνη αποτελεί ένα φάρμακο πρώτης γραμμής, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε ιατρικά περιβάλλοντα, όπως στα χειρουργεία. Επιπλέον, βρίσκει εφαρμογή και στο ΚΑΡΠΑ, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όπου χορηγείται όταν η καρδιά παρουσιάζει πτώση στους ρυθμούς της.

Ωστόσο, ο Δρ. Θανόπουλος τόνισε τη δυνητικά επικίνδυνη φύση της ουσίας, δηλώνοντας πως «σε μεγάλες δοσολογίες είναι δηλητήριο». Πρόσθεσε επίσης ότι η ατροπίνη είναι ένα αυστηρά νοσοκομειακό φάρμακο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν κυκλοφορεί ελεύθερα στην αγορά. Αυτή η πληροφορία θέτει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο προμήθειας της ουσίας από την κατηγορούμενη.

Το νομικό σκέλος και οι πιθανές κατηγορίες

Από νομικής πλευράς, ο δικηγόρος Γιώργος Γεωργόπουλος προέβη σε εκτιμήσεις σχετικά με την ποινική μεταχείριση της 41χρονης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η γυναίκα πιθανότατα θα διωχθεί για κακούργημα. Ειδικότερα, η κατηγορία που αναμένεται να αντιμετωπίσει είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των κακουργημάτων λόγω της σοβαρότητάς της.

Ο κ. Γεωργόπουλος υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση ενδέχεται να «ανοίξει τη βεντάλια» των ερευνών. Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν επισταμένως όχι μόνο τις πράξεις της κατηγορούμενης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύτηκε την ατροπίνη. Η προέλευση της ουσίας αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα φάρμακο με περιορισμένη πρόσβαση.

Με πληροφορίες από: Reader