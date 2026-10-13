Δίκη Τεμπών: Κατέθεσαν οι γονείς του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου

Η δίκη για την τραγωγία των Τεμπών συνεχίζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη Λάρισα, με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονέων του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου. Ο νεαρός, με καταγωγή από την Κύπρο, ήταν ένα από τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συγκλόνισε τη χώρα. Οι μαρτυρίες τους επικεντρώθηκαν στον ανείπωτο πόνο της απώλειας του παιδιού τους, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέλαβαν τη σορό του, καθώς και σε ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη φωτιά και την έκρηξη που ακολούθησαν τη σιδηροδρομική σύγκρουση.

Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας

Πρώτη κατέθεσε η μητέρα του 23χρονου, Γεωργία Παπαϊωάννου, περιγράφοντας με βαθιά οδύνη την απώλεια του γιου της και τα όνειρα που είχε ο Κυπριανός για το μέλλον του. Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο ότι «το παιδί μου είχε όνειρα», τονίζοντας τον τραγικό και απροσδόκητο τρόπο με τον οποίο χάθηκε η ζωή του.

Στην κατάθεσή της, η κυρία Παπαϊωάννου εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του γιου της στην Ελλάδα, μια χώρα που ο Κυπριανός αγαπούσε. «Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε ότι η Ελλάδα θα μου τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το βάθος του πόνου και της απογοήτευσής της.

Ερωτήματα για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

Η μητέρα του Κυπριανού Παπαϊωάννου αναφέρθηκε επίσης στο κρίσιμο ζήτημα της αλλοίωσης του χώρου όπου συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι παρεμβάσεις που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας.

Το θέμα της αλλοίωσης του χώρου και της πιθανής απώλειας αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία που απασχολούν τη δίκη, καθώς μπορεί να επηρεάσει την πορεία της δικαστικής διερεύνησης για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Η μαρτυρία του πατέρα Χριστόφορου

Στη συνέχεια, κατέθεσε ο πατέρας του Κυπριανού, πατέρας Χριστόφορος, ο οποίος είναι ιερέας από την Κύπρο. Ο πατέρας περιέγραψε τον γιο του ως ένα παιδί γεμάτο χαρά και ζωντάνια, που είχε το χάρισμα να δίνει δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους γύρω του. «Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς, όλο ζωντάνια. Είχε το χάρισμα από πολύ μικρό παιδί να σου παίρνει τα προβλήματα που είχες», ανέφερε συγκινημένος στο δικαστήριο, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του γιου του.

Η μαρτυρία του πατέρα Χριστόφορου σκιαγράφησε την προσωπικότητα του Κυπριανού, αναδεικνύοντας την καλοσύνη, την αισιοδοξία και την προσφορά του προς τους άλλους. Η περιγραφή αυτή πρόσθεσε μια ακόμα ανθρώπινη διάσταση στην τραγική απώλεια, καθιστώντας σαφές το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε ο 23χρονος φοιτητής.

Η επιλογή του τρένου για λόγους οικονομίας

Ο πατέρας του θύματος θυμήθηκε επίσης μια λεπτομέρεια που αποδεικνύει την προσπάθεια του γιου του να εξοικονομήσει χρήματα για το μέλλον του. Είχε αρχικά δώσει χρήματα στον Κυπριανό για να ταξιδέψει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποφύγει την ταλαιπωρία.

Ωστόσο, ο 23χρονος αποφάσισε τελικά να μετακινηθεί με τρένο. Ο λόγος για αυτή την επιλογή, όπως κατέθεσε ο πατέρας, ήταν η επιθυμία του Κυπριανού να κάνει οικονομία ενόψει του γάμου του. «Μου είπε ότι τελικά αποφάσισε να πάει με τρένο, για να κάνει οικονομία, επειδή παντρεύεται», δήλωσε ο πατέρας, προσθέτοντας μια ακόμα συγκινητική πτυχή στην ιστορία του άτυχου φοιτητή και στα όνειρα που είχε.

Με πληροφορίες από: Topontiki