Τραγικό τέλος για τον 22χρονο αγνοούμενο στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός στον Τερσανά

Τραγικό τέλος είχε η αγωνιώδης επιχείρηση αναζήτησης ενός 22χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αγνοούνταν από χθες, 12 Οκτωβρίου 2026, στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στα Χωραφάκια Χανίων. Το άψυχο σώμα του νεαρού εντοπίστηκε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2026, από ιδιώτη δύτη, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στις έρευνες, βάζοντας τέλος στην αγωνία των τελευταίων ωρών. Η σορός του περισυνελέγη και μεταφέρθηκε στην ξηρά, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Η εξαφάνιση και η άμεση κινητοποίηση

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 22χρονος είχε μεταβεί στην παραλία του Τερσανά με σκοπό να κολυμπήσει. Ωστόσο, όταν πέρασε αρκετή ώρα και ο νεαρός δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Η ειδοποίηση αυτή σήμανε την έναρξη μιας εκτεταμένης επιχείρησης για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να κινητοποιούνται.

Οι έρευνες ξεκίνησαν αμέσως μετά την ενημέρωση και πραγματοποιήθηκαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι, η ένταση των οποίων έφτανε τα 5 έως 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

Εκτεταμένες έρευνες σε θάλασσα και ξηρά

Στην επιχείρηση αναζήτησης του 22χρονου συμμετείχαν ενεργά δύο πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, τα οποία ερεύνησαν συστηματικά τη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά. Παράλληλα, ιδιωτικά σκάφη συνέδραμαν στις προσπάθειες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της ακτογραμμής και των γύρω υδάτων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου.

Εκτός από τις εκτεταμένες θαλάσσιες έρευνες, ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιούσε αναζητήσεις και από την ξηρά. Το προσωπικό του Λιμενικού «χτένιζε» την ευρύτερη περιοχή των Χωραφακίων, ελπίζοντας να εντοπίσει τον νεαρό ή κάποιο στοιχείο που θα οδηγούσε στον εντοπισμό του. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίστηκαν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Ο τραγικός εντοπισμός από ιδιώτη δύτη

Οι προσπάθειες εντοπισμού του 22χρονου ενισχύθηκαν σημαντικά σήμερα, καθώς στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και δύτες. Η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη για την έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος και σε σημεία που δεν ήταν προσβάσιμα με τα πλωτά μέσα, δεδομένου ότι ο νεαρός είχε μεταβεί για κολύμβηση.

Δυστυχώς, η ελπίδα για ένα αίσιο τέλος έσβησε όταν ένας ιδιώτης δύτης, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες, εντόπισε το άψυχο σώμα του 22χρονου. Ο εντοπισμός έγινε στη θαλάσσια περιοχή όπου διεξάγονταν οι αναζητήσεις, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τις αρχικές ανησυχίες. Η σορός του νεαρού περισυνελέγη άμεσα από ένα αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή και μεταφέρθηκε στην ξηρά, βάζοντας ένα οριστικό και τραγικό τέλος στην αγωνιώδη επιχείρηση.

Διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού

Μετά τον τραγικό εντοπισμό του 22χρονου, οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού, καθώς και οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό το τραγικό συμβάν.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση κάθε λεπτομέρειας σχετικά με το τραγικό συμβάν στα Χανιά.

Με πληροφορίες από: Enikos