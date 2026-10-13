Ξεκίνησε η διανομή σχολικών γευμάτων σε χιλιάδες μαθητές: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έχει διευρυνθεί σημαντικά, καλύπτοντας πλέον 160 δήμους και 2.000 Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα. Με τη δυνατότητα διάθεσης έως και 240.000 γευμάτων ημερησίως, το Υπουργείο υπενθυμίζει στους γονείς τη διαδικασία αναφοράς και ελέγχου για οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προκύψει σχετικά με τα γεύματα.

Το διευρυμένο πρόγραμμα και η κάλυψη

Το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έχει επεκταθεί για να καλύψει ακόμα περισσότερες ανάγκες κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, η κάλυψη του προγράμματος φτάνει πλέον τους 160 δήμους, περιλαμβάνοντας 2.000 Δημοτικά Σχολεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η δυναμικότητα του προγράμματος επιτρέπει τη διάθεση έως και 240.000 γευμάτων σε καθημερινή βάση, προσφέροντας σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι τα Σχολικά Γεύματα φτάνουν πλέον σε πολύ περισσότερα παιδιά, υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να διευρύνει το πρόγραμμα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητά του.

Μέριμνα για την ποιότητα και την ασφάλεια των γευμάτων

Με την έναρξη της διανομής, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δίνει έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των γευμάτων που προσφέρονται στους μαθητές. Όπως δήλωσε η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, «πρώτο μας μέλημα είναι το γεύμα που φτάνει καθημερινά στα παιδιά να είναι ασφαλές και διατροφικά ισορροπημένο».

Η Υπουργός τόνισε ότι δεν ενδιαφέρει μόνο ο αριθμός των γευμάτων που διανέμονται, αλλά κυρίως το είδος και η ποιότητα του γεύματος που λαμβάνει κάθε παιδί. Αναγνωρίζοντας ότι για χιλιάδες οικογένειες το Σχολικό Γεύμα αποτελεί καθημερινή στήριξη, το Υπουργείο επιθυμεί κάθε γονιός να γνωρίζει ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αναφορά τυχόν προβληματισμών, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση όπου χρειάζεται.

Λεπτομερής διαδικασία ελέγχου στις σχολικές μονάδες

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ορθής διανομής, σε κάθε σχολική μονάδα έχει συσταθεί και λειτουργεί μια τριμελής Επιτροπή Παραλαβής. Αυτή η επιτροπή έχει την ευθύνη να ελέγχει καθημερινά διάφορες παραμέτρους που αφορούν τα γεύματα.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την ώρα παράδοσης των γευμάτων, την ποσότητα που παραλαμβάνεται, τη θερμοκρασία στην οποία διατηρούνται, τις συνθήκες μεταφοράς τους, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει σε τυχαία δειγματοληψία για τον έλεγχο της σύνθεσης, της συσκευασίας και της επισήμανσης των γευμάτων. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα προβλεπόμενα καταγράφεται άμεσα στο πρωτόκολλο και ακολουθεί διερεύνηση του ζητήματος.

Επικοινωνία γονέων και εντατικοί έλεγχοι από φορείς

Οι γονείς διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία ελέγχου και μπορούν να ενημερώνουν τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας για οποιοδήποτε ζήτημα ή προβληματισμό προκύψει σχετικά με τα γεύματα. Με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιείται άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της Επιτροπής Παραλαβής του σχολείου. Εναλλακτικά, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με τον ΟΠΕΚΑ, καλώντας στον αριθμό 1555.

Πέρα από τον καθημερινό έλεγχο που διενεργείται στα σχολεία, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους. Αυτοί οι έλεγχοι αφορούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας των γευμάτων, καθώς και τα οχήματα μεταφοράς. Επιπλέον, διενεργούνται μικροβιολογικές δειγματοληψίες για την πλήρη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποίησε 36 ελέγχους και ο ΕΦΕΤ 90 ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας. Παράλληλα, δεκάδες έλεγχοι διενεργήθηκαν και στα οχήματα μεταφοράς των γευμάτων. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται σοβαρές αποκλίσεις από τους κανονισμούς, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και την έκπτωση του αναδόχου από τη σύμβαση.

Μέθοδος παρασκευής και διατροφικό πλαίσιο

Τα γεύματα που διανέμονται στους μαθητές παρασκευάζονται την ίδια ημέρα της διανομής τους, ακολουθώντας τη μέθοδο «cook and serve». Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει τη φρεσκάδα και την ποιότητα των τροφίμων κατά την παράδοσή τους στα σχολεία.

Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, βάσει του οποίου παρασκευάζονται τα σχολικά γεύματα, βασίζεται σε συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες. Στόχος είναι η παροχή διατροφικά ισορροπημένων γευμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki