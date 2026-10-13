Ενιαίο ψηφιακό σύστημα αιμοδοσίας: Σε λειτουργία το εθνικό μητρώο αιμοδοτών και το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα

Μια ιστορική αλλαγή για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία του ενιαίου, ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου Ψηφιακού Συστήματος Αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο. Το νέο σύστημα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σε αυτή την εξέλιξη ως τη βάση για ένα ψηφιακά ενοποιημένο και κεντρικά συντονισμένο σύστημα μετά από δεκαετίες.

Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου συστήματος

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας. Σηματοδοτεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς τη δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου ψηφιακού συστήματος αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο. Η λειτουργία του συστήματος ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος, την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των διαδικασιών.

Οι τελικοί ωφελούμενοι από αυτή τη μεταρρύθμιση είναι τα νοσοκομεία, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, οι αιμοδότες και, πρωτίστως, οι ασθενείς που έχουν ανάγκη μετάγγισης. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ενιαίο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Το έργο της ΗΔΥΚΑ και η χρηματοδότηση

Το εμβληματικό έργο της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας σε 96 νοσοκομεία της χώρας έχει ολοκληρωθεί. Η υλοποίηση αυτού του έργου πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης στην ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του έργου, υπεγράφησαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Αυτές οι αποφάσεις θεσμοθετούν τη λειτουργία των δύο βασικών αυτών πυλώνων του ενιαίου ψηφιακού συστήματος.

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών σε λειτουργία

Από χθες το πρωί, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης. Αυτό σημαίνει ότι το μητρώο είναι πλέον ενεργό και διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και φυσικά των αιμοδοτών.

Η λειτουργία του μητρώου στην ΗΔΥΚΑ διασφαλίζει την κεντρική διαχείριση και τον συντονισμό των δεδομένων των αιμοδοτών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των αιμοληψιών και τη διαθεσιμότητα αίματος. Η ψηφιακή ενοποίηση της αιμοδοσίας στη χώρα μας αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση.

Δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ, χαρακτήρισε την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ως μια «ιστορική αλλαγή» για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας. Τόνισε ότι μετά από δεκαετίες, τέθηκαν οι βάσεις για ένα ενιαίο, ψηφιακά ενοποιημένο και κεντρικά συντονισμένο σύστημα σε εθνικό επίπεδο.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε επίσης ότι είχε κατηγορηθεί για αυτό το έργο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, τόσο στη Βουλή όσο και με αλλεπάλληλες αναφορές. Η δήλωσή του αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki