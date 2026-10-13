Τραγωδία σε λούνα παρκ στη Τζόρτζια: Άνδρας έπεσε από τρενάκι και σκοτώθηκε

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα (12.10.2026) σε λούνα παρκ στην αμερικανική πολιτεία της Τζόρτζια, όπου ένας άνδρας που επέβαινε σε τρενάκι έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στο λούνα παρκ «Six Flags Over Georgia», στην κομητεία Κομπ, και συγκεκριμένα στο τρενάκι Goliath. Εκτός από τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα, υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες, ενώ οι αρχές χρειάστηκαν ώρες για να απεγκλωβίσουν τους υπόλοιπους επιβαίνοντες από την εγκατάσταση.

Το τραγικό συμβάν στο «Six Flags Over Georgia»

Το περιστατικό συνέβη στο λούνα παρκ «Six Flags Over Georgia», το οποίο βρίσκεται στην αμερικανική πολιτεία της Τζόρτζια, κοντά στην Ατλάντα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που επέβαινε στο τρενάκι, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται ενδελεχώς, έπεσε στο κενό. Το τρενάκι όπου σημειώθηκε το δυστύχημα είναι το Goliath, ένα από τα γνωστότερα και πιο δημοφιλή παιχνίδια του πάρκου.

Η αστυνομία της κομητείας Κομπ ανακοίνωσε πως αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν στο τρενάκι τραυματίστηκαν. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους. Το τραγικό αυτό συμβάν οδήγησε στην άμεση αναστολή της λειτουργίας της συγκεκριμένης ατραξιόν.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και οι πρώτες ενέργειες

Μετά το δυστύχημα, οι αρχές ξεκίνησαν μια εκτεταμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απομακρύνουν με ασφάλεια τους υπόλοιπους επιβαίνοντες. Πολλοί από αυτούς είχαν παγιδευτεί στη δομή του τρένου μετά την πτώση. Προσωπικό έκτακτης ανάγκης έσπευσε άμεσα στο σημείο του περιστατικού για να παράσχει βοήθεια και να συνδράμει στην επιχείρηση.

Εναέρια πλάνα, τα οποία μεταδόθηκαν από διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατέγραψαν λεπτομερώς τη χρονοβόρα διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από την εγκατάσταση. Η διοίκηση του πάρκου, αμέσως μετά το συμβάν, προχώρησε σε εκκένωση των εγκαταστάσεων και έκλεισε τις πύλες του, προκειμένου να διευκολύνει τις έρευνες και να διασφαλίσει την ασφάλεια.

Διερεύνηση των αιτιών και επίσημες δηλώσεις

Η αστυνομία της κομητείας Κομπ έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προσπαθώντας να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε την πτώση του άνδρα από το τρενάκι. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τις ζώνες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στο παιχνίδι.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο να προσδιοριστεί εάν το τραγικό συμβάν οφείλεται σε πιθανή μηχανική βλάβη του τρένου ή σε κάποια αστοχία των συστημάτων ασφαλείας. Η διοίκηση του Six Flags Over Georgia εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το δυστύχημα, δηλώνοντας: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το περιστατικό με επισκέπτη του πάρκου μας σήμερα».

Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση του πάρκου πρόσθεσε: «Η σκέψη μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους του ανθρώπους». Το πάρκο παραμένει κλειστό για να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές στην προσπάθεια διαλεύκανσης των αιτιών του τραγικού αυτού περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit