Στη σκιά ενός στυγερού εγκλήματος βρίσκεται το Μενίδι, καθώς η 89χρονη μητέρα βρέθηκε νεκρή στην οικία της. Ο 62χρονος γιος της, ο οποίος συνελήφθη, οδηγείται σήμερα Τρίτη στον Εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τη δολοφονία της. Παρά τις πιέσεις των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να επιμένει στο σενάριο της ληστείας, ισχυριζόμενος ότι δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι και επιτέθηκαν τόσο στην ίδια όσο και στη μητέρα του.

Ο ισχυρισμός του 62χρονου γιου

Ο 62χρονος, κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος και η δολοφονημένη μητέρα του έπεσαν θύματα ληστών. Περιέγραψε ότι «μπήκαν στο σπίτι δύο ληστές, παραβίασαν την πόρτα και με ακινητοποίησαν, με πέταξαν κάτω. Μετά άρχισαν να χτυπάνε την μητέρα μου. Αφού μας επιτέθηκαν άρχισαν να ψάχνουν για χρήματα μέσα στο σπίτι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα του ήταν αναίσθητη μετά την επίθεση. Ο 62χρονος δήλωσε ότι άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και βγήκε έξω από το σπίτι, καλώντας τους γείτονες. Οι φωνές του για «βοήθεια» ακούστηκαν περίπου στη 1.00 τα ξημερώματα.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή και οι αντιφάσεις

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο οποίος εξέτασε τη σορό της 89χρονης, έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του γιου. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι η ώρα θανάτου της ηλικιωμένης ήταν στις 18.00 το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή εφτά ολόκληρες ώρες νωρίτερα από τη στιγμή που ο 62χρονος κάλεσε σε βοήθεια.

Η 89χρονη έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στο λαιμό και στον θώρακα, ενώ ήταν εμφανή τα ίχνη πάλης, κάτι που υποδηλώνει ότι πάλεψε για να σώσει τη ζωή της. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για στυγερό έγκλημα, με την αιτία θανάτου να προσδιορίζεται ως ασφυξία. Εκτιμάται ότι ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντάς της το στόμα και τη μύτη, ενώ ταυτόχρονα πίεζε το λαιμό της άτυχης γυναίκας.

Η έρευνα της αστυνομίας και η κατάθεση

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στην οικία, δεν βρέθηκαν σημάδια διάρρηξης, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του 62χρονου περί εισβολής ληστών. Το μοναδικό δωμάτιο που βρέθηκε αναστατωμένο ήταν αυτό όπου εντοπίστηκε νεκρή η 89χρονη, με την αναστάτωση να συνάδει με σκηνικό πάλης μεταξύ δράστη και θύματος.

Ο 62χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς. Παρά τις πιέσεις κατά την προανακριτική του κατάθεση, δεν παραδέχεται ότι είναι αυτός που σκότωσε τη μητέρα του, επιμένοντας στο σενάριο της ληστείας.

Το παρελθόν του συλληφθέντα και οι μαρτυρίες γειτόνων

Ο 62χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Επιπλέον, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, καθώς πάσχει από μερική τύφλωση, ενώ αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Οι γείτονες της ηλικιωμένης επιβεβαίωσαν ότι είχαν ακούσει φωνές τη νύχτα του συμβάντος. Ένας γείτονας ανέφερε ότι ο γιος της γυναίκας του είπε «πάρε το 166 η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι», ενώ όταν τον ρώτησε τι έπαθε η μητέρα του, εκείνος απάντησε «τη σκούνταγα την αγκάλιαζα…». Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο υποψιάστηκαν ότι πρόκειται για έγκλημα και κάλεσαν την αστυνομία. Οι ίδιοι γείτονες δήλωσαν επίσης ότι μάνα και γιος «πιο παλιά τσακωνόντουσαν».

Η πορεία της υπόθεσης

Ο 62χρονος οδηγείται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στον Ανακριτή, στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki