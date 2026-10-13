Μετά από 64 χρόνια, βρήκε την ελληνική της οικογένεια χάρη σε ένα τεστ DNA

Μια συγκλονιστική ιστορία αναζήτησης και επανένωσης με τις ρίζες της βιώνει η Μπάρμπαρα Μπράουν, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία. Μετά από 64 χρόνια, και χάρη σε ένα τυχαίο τεστ DNA που πραγματοποίησε ο ανιψιός της, κατάφερε να εντοπίσει και να συναντήσει τη βιολογική της οικογένεια στην Ελλάδα. Η Μπράουν, που ζει σήμερα στο Τέξας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη που έλαβε από την ομάδα του Ευτυχία Project.

Η αναζήτηση της Μπάρμπαρα Μπράουν

Η Μπάρμπαρα Μπράουν υιοθετήθηκε το 1959 από Αμερικανούς θετούς γονείς, οι οποίοι την πήραν μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένη, οι θετοί γονείς της, φοβούμενοι μήπως τη χάσουν, δεν της επέτρεπαν να αναζητήσει τη βιολογική της οικογένεια. Μετά τον θάνατό τους, η Μπάρμπαρα ξεκίνησε τη δική της προσπάθεια για να βρει τις ρίζες της.

Η αναζήτηση αυτή κορυφώθηκε το 2023, όταν εντόπισε συγγενείς της με τη βοήθεια της ομάδας του Ευτυχία Project και ενός τεστ DNA. Η ίδια δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Ζω σήμερα στο Τέξας. Έχω δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Είμαι υιοθετημένη. Οι θετοί γονείς μου με υιοθέτησαν το 1959 από την Αθήνα και με πήραν στην Αμερική». Πρόσθεσε επίσης: «Η οικογένειά μου βρέθηκε το 2023 με τη βοήθεια της ομάδας του Ευτυχία Project και είμαι ευγνώμων. Με δέχτηκαν με αγάπη και αισθάνομαι σαν να ανήκα σε αυτήν την οικογένεια από την πρώτη στιγμή».

Η δύσκολη ζωή της βιολογικής μητέρας

Η ιστορία της βιολογικής μητέρας της Μπάρμπαρα Μπράουν χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και σκληρές συνθήκες. Ως παιδί, η μητριά της την έδωσε σε ανάδοχες οικογένειες, γεγονός που σημάδεψε τα πρώτα της χρόνια. Αργότερα, ως νεαρή κοπέλα, έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη.

Αντιμέτωπη με την έλλειψη οικονομικής δυνατότητας να μεγαλώσει το παιδί της, αναγκάστηκε να δώσει το κοριτσάκι της για υιοθεσία. Αυτή η απόφαση, που πάρθηκε υπό το βάρος των δύσκολων συνθηκών, οδήγησε στην υιοθεσία της Μπάρμπαρα Μπράουν το 1959.

Η συγκινητική επανένωση και η αντίδραση της οικογένειας

Οι συγγενείς της Μπάρμπαρα Μπράουν περιέγραψαν τη γνωριμία τους ως μια απρόσμενη αλλά βαθιά συγκινητική εμπειρία. Ένα απλό τεστ DNA, το οποίο έγινε για άσχετους λόγους από τον ανιψιό τους, ήταν αυτό που τους έφερε κοντά στην Μπάρμπαρα. Όπως ανέφεραν, δεν γνώριζαν τίποτα για την ύπαρξή της πριν από αυτό.

«Μια απλή διαδικασία μάς έφερε κοντά και πλέον η Μπάρμπαρα είναι μέλος της οικογένειάς μας», δήλωσαν οι συγγενείς της. Το 2024, η Μπάρμπαρα τους συνάντησε για πρώτη φορά, και από τότε, όπως τόνισαν, αποτελούν μια ενωμένη οικογένεια. Το συναίσθημα που βίωσαν περιγράφεται ως μοναδικό.

Το «Ευτυχία Project» και οι συναντήσεις υιοθετημένων

Το Ευτυχία Project δημιουργήθηκε από την Ευτυχία Νούλα, γνωστή στις ΗΠΑ ως Λίντα Τρότερ. Η ίδια, μέσα από τη δική της προσωπική εμπειρία επανένωσης με τη βιολογική της οικογένεια, εμπνεύστηκε και ίδρυσε αυτή την ομάδα. Σκοπός του Ευτυχία Project είναι η στήριξη ανθρώπων ελληνικής καταγωγής στην αναζήτηση των βιολογικών οικογενειών τους.

Η ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο συναντήσεις, και φέτος, η Πέμπτη Ετήσια Συνάντηση Ελλήνων Υιοθετημένων λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, συνδεόμενη άμεσα με το Ευτυχία Project. Η Ευτυχία Νούλα τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στου Ψυρρή, τη σημασία αυτής της συνάντησης, αναφέροντας ότι «είναι η αρχή για την πέμπτη συνάντηση. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση. Είναι όλοι παιδιά που υιοθετήθηκαν τις δεκαετίες του ’».

Με πληροφορίες από: Reader