Καθημερινές και ασταμάτητες επιθέσεις δέχονται τα κοπάδια ζώων στην περιοχή του Νευροκοπίου, με τις αρκούδες να έχουν σπείρει τον τρόμο και τον φόβο στην τοπική κοινωνία. Η κατάσταση έχει λάβει δραματικές διαστάσεις, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και προκαλώντας σημαντικές απώλειες στους κτηνοτρόφους.

Ο φόβος και οι ασταμάτητες επιθέσεις

Ο φόβος έχει εγκατασταθεί στην τοπική κοινωνία του Νευροκοπίου, καθώς οι επιθέσεις από αρκούδες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο. Τα κοπάδια δέχονται ασταμάτητες επιθέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας για τους κατοίκους και τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Οι επιθέσεις αυτές δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά επαναλαμβάνονται συστηματικά, εντείνοντας την αγωνία των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στα γύρω χωριά. Η παρουσία των αρκούδων έχει αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή, καθιστώντας την αντιμετώπισή τους ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Η δραματική μαρτυρία κτηνοτρόφου

Ένας απεγνωσμένος κτηνοτρόφος της περιοχής μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση που βιώνει. Όπως ανέφερε, έχει χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις επιθέσεις των αρκούδων, ένα γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της ζημίας που υφίστανται οι κτηνοτροφικές μονάδες.

«Σε όλα τα χωριά άρχισαν και μπαίνουνε αρκούδες. Εμένα μου έκανε πάνω από 200 ζώα ζημία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κτηνοτρόφος, υπογραμμίζοντας την έκταση του προβλήματος και τις οικονομικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο και άλλους συναδέλφους του.

Η επιβεβαίωση από την «Καλλιστώ» και η συμπεριφορά των ζώων

Την παρουσία πολυάριθμων αρκούδων στην περιοχή επιβεβαιώνουν και οι κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ». Τα πλάνα των καμερών έχουν καταγράψει τα ζώα, παρέχοντας απτές αποδείξεις για την αυξημένη δραστηριότητά τους.

Ο κτηνοτρόφος περιέγραψε επίσης τη διαφορετική συμπεριφορά των αρκούδων ανάλογα με την ηλικία τους. «Τα έχει πιάσει η κάμερα της ‘Καλλιστώ΄. Μια αρκούδα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή πάνω από δέκα χρονών, θα πάρει ένα, θα φύγει. Οι μικρές οι αρκούδες που είναι 7-8 χρονών, το θάνατο το έχουν για παίξιμο, για παιχνίδι», εξήγησε, δίνοντας μια εικόνα για το πώς δρουν τα ζώα κατά τις επιθέσεις τους.

Αλλαγή στην καθημερινότητα των κατοίκων

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητα των κατοίκων στα γύρω χωριά της περιοχής του Νευροκοπίου. Ο φόβος μιας επικίνδυνης συνάντησης με τις αρκούδες έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να αποφεύγουν να κυκλοφορούν μετά το σούρουπο.

Οι αρκούδες αναζητούν εύκολη τροφή, καθώς υπάρχει έλλειψη φυτικής τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτή η αναζήτηση τις οδηγεί κοντά σε κατοικημένες περιοχές και κοπάδια, δημιουργώντας κίνδυνο τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους.

Το αίτημα για δραστικά μέτρα

Οι κτηνοτρόφοι, αντιμέτωποι με τις συνεχείς απώλειες και τον κίνδυνο, ζητούν την άμεση λήψη δραστικότερων μέτρων. Στόχος τους είναι η ασφαλής απομάκρυνση των αρκούδων από τις κατοικημένες και κτηνοτροφικές περιοχές, προκειμένου να προστατευθούν τόσο τα κοπάδια ζώων όσο και η ασφάλεια των κατοίκων.

Η τοπική κοινωνία αναμένει πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν την ηρεμία και την ομαλή λειτουργία της καθημερινότητάς της, απαλλάσσοντας τους κατοίκους από τον συνεχή φόβο των επιθέσεων των αρκούδων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader