Ένας 35χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Παγκρατίου. Η μοιραία σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν μια μοτοσικλέτα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, έλαβε χώρα περίπου στις 3:00 το πρωί στην οδό Φιλολάου. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, με βασικό αντικείμενο εξέτασης την πιθανή παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από έναν εκ των οδηγών.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Παγκράτι

Το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον 35χρονο μοτοσικλετιστή εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, συγκεκριμένα περίπου στις 3:00. Η σύγκρουση συνέβη στην οδό Φιλολάου, έναν κεντρικό δρόμο της περιοχής του Παγκρατίου, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, η μοτοσικλέτα, με αναβάτη τον άτυχο 35χρονο, συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Η έρευνα των αρχών και η δήλωση της ΕΛΑΣ

Μετά το δυστύχημα, κλιμάκιο της Τροχαίας έσπευσε στο σημείο για τη διενέργεια αυτοψίας και τη συλλογή στοιχείων. Η βασική κατεύθυνση της έρευνας επικεντρώνεται στην εξακρίβωση του αν κάποιος από τους δύο οδηγούς, είτε ο 35χρονος μοτοσικλετιστής είτε ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι το κύριο σημείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί. Η διερεύνηση περιλαμβάνει την ανάλυση του βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και τη συλλογή τυχόν μαρτυριών από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο τροχαίο.

Ο οδηγός του ΙΧ και η δικαστική του πορεία

Το ΙΧ αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο οδηγούσε ένας 52χρονος άνδρας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Αρχικά, ο 52χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, μετά την εξέταση των πρώτων στοιχείων της υπόθεσης, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα. Η απόφαση αυτή υποδηλώνει ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να διερευνάται σε βάθος, με τον οδηγό να παραμένει στη διάθεση των αρχών.

Οι υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Πέρα από την τραγική απώλεια της ανθρώπινης ζωής και τους τραυματισμούς, το δυστύχημα προκάλεσε και σημαντικές υλικές ζημιές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που, μετά την αρχική επαφή μεταξύ της μοτοσικλέτας και του ΙΧ, και τα δύο οχήματα εκτράπηκαν της πορείας τους.

Στη συνέχεια, τόσο η μηχανή όσο και το αυτοκίνητο προσέκρουσαν σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν επί της οδού Φιλολάου. Αυτή η δευτερογενής πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, γεγονός που καταγράφηκε από τις αρχές που έφτασαν στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki