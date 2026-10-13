Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος οδηγός μηχανής, συνελήφθη 52χρονος

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή του Παγκρατίου, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 35χρονου οδηγού μηχανής. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 03:00 επί της οδού Φιλολάου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του θύματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σε παρκαρισμένα οχήματα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που άφησε πίσω της ένα πεδίο συντριμμιών.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης

Το τραγικό τροχαίο συνέβη περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ενεπλάκη σε μια σφοδρή σύγκρουση με τη μηχανή του 35χρονου άνδρα, σε μια διασταύρωση της οδού. Η αρχική πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με το αυτοκίνητο να χτυπάει τη μοτοσικλέτα με μεγάλη δύναμη.

Μετά την πρώτη σύγκρουση με τη μηχανή, το αυτοκίνητο του 52χρονου δεν σταμάτησε την πορεία του. Αντιθέτως, συνέχισε ανεξέλεγκτο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει και να «διαλύσει» τέσσερα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην περιοχή. Η εικόνα που δημιουργήθηκε στο σημείο του δυστυχήματος ήταν αυτή μιας εκτεταμένης καταστροφής, με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η σφοδρότητα του αντίκτυπου

Βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλιστεί καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης και αποκαλύπτει την ιλιγγιώδη ταχύτητα με την οποία κινούνταν το αυτοκίνητο του 52χρονου επί της οδού Φιλολάου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν πρόλαβε να φρενάρει, χτυπώντας τη μηχανή του 35χρονου με μεγάλη ορμή. Η έλλειψη οποιασδήποτε προσπάθειας επιβράδυνσης υποδηλώνει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, κομμάτια από τα εμπλεκόμενα οχήματα εκτοξεύτηκαν με δύναμη στον δρόμο και στα πεζοδρόμια της περιοχής. Στο σημείο της διασταύρωσης όπου συνέβη το δυστύχημα υπάρχουν φανάρια. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό από τις αρχές αν ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Επέμβαση των αρχών και διακομιδή

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα πληρώματα των ασθενοφόρων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια παρέλαβαν τους δύο άνδρες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για ιατρική περίθαλψη.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατο του 35χρονου οδηγού της μηχανής, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έφερε ελαφρά τραύματα. Οι γιατροί φρόντισαν τις πληγές του, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Μετά την ολοκλήρωση της διακομιδής και της ιατρικής περίθαλψης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ωστόσο, η παραμονή του υπό κράτηση δεν διήρκεσε πολύ.

Λίγο αργότερα, με εντολή εισαγγελέα, ο 52χρονος αφέθηκε ελεύθερος. Η Τροχαία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν όλα τα δεδομένα και να προσδιορίσουν τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του 35χρονου.

Με πληροφορίες από: Newsit