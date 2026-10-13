Ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Φιλολάου, στην περιοχή του Παγκρατίου. Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο άτυχος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Η σφοδρή σύγκρουση στην οδό Φιλολάου

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης, λίγο μετά τις 3, στην οδό Φιλολάου, στην περιοχή του Παγκρατίου. Εκεί, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 35χρονος αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα. Από την πρόσκρουση, τόσο η μοτοσικλέτα όσο και το ΙΧ όχημα εκτράπηκαν της πορείας τους και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας περαιτέρω υλικές ζημιές στην περιοχή.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και ο θάνατος του αναβάτη

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, ο 35χρονος μοτοσικλετιστής βρέθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Άμεσα κλήθηκε βοήθεια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις άμεσες ενέργειες και την κρισιμότητα της κατάστασής του, ο 35χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει και υπέκυψε στα τραύματά του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στους οικείους του.

Η σύλληψη του οδηγού του ΙΧ οχήματος

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ αυτοκινήτου που ενεπλάκη στην σύγκρουση. Πρόκειται για έναν 52χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τη μηχανή του θύματος, πριν το όχημά του «καρφωθεί» πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα αποτελούν βασικό αντικείμενο της προανάκρισης.

Η προανάκριση από την Τροχαία

Η Τροχαία έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή του περιστατικού και να προσδιορίσουν τις ευθύνες. Η διαδικασία της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται πλήρως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos