Οι εκπαιδευτικοί σε Κεφαλονιά και Λήμνο καταγγέλλουν ελλείψεις και ζητούν λύσεις

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί σε Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λήμνο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία των νησιών. Οι καταγγελίες αφορούν σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και προβλήματα στην ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη. Ζητούν άμεσες λύσεις και κάλυψη όλων των κενών για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης.

Σημαντικά κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Η τοπική ΕΛΜΕ, που εκπροσωπεί τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφει την κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, υπάρχουν 31 κενά εκπαιδευτικών σε διάφορες ειδικότητες, με αποτέλεσμα να χάνονται περισσότερες από 600 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει ακόμα και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ΕΛΜΕ καλεί τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τα 15μελή μαθητικά συμβούλια, καθώς και τους εκπαιδευτικούς σε σύσκεψη. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτώβρη, στις 6.30μ.μ., στο 2ο ΓΕΛ Αργοστολίου. Σκοπός της σύσκεψης είναι ο περαιτέρω σχεδιασμός και η κλιμάκωση του αγώνα, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.

Αιτήματα των εκπαιδευτικών στην Κεφαλονιά

Οι εκπαιδευτικοί της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης έχουν διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Ζητούν την άμεση κάλυψη και των 31 κενών εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία. Επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη για κάλυψη των κενών στην Παράλληλη Στήριξη, απαιτώντας έναν εκπαιδευτικό για κάθε μαθητή ή μαθήτρια που έχει ανάγκη υποστήριξης.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται και η κάλυψη όλων των κενών σε μαθήματα αισθητικής αγωγής, χωρίς περικοπές ή υποβάθμιση των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επίσης μαζικούς μόνιμους διορισμούς, οι οποίοι θα βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε συγχώνευση ή σύμπτυξη τμημάτων με σκοπό την «εξοικονόμηση» προσωπικού.

Τέλος, η ΕΛΜΕ ζητά επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπλέον, διεκδικεί σταθερό και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλες τις δομές και για όλες τις ειδικότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα νησιά.

Προβλήματα και ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Λήμνου

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη Λήμνο, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αργύριος Μοσχίδης». Σύμφωνα με τον Σύλλογο, υπάρχουν ακάλυπτες διδακτικές ώρες σε μαθήματα ειδικοτήτων, γεγονός που δημιουργεί κενά στην εκπαιδευτική ύλη των μαθητών.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος αναφέρει ελλείψεις σε μαθήματα όπως τα Γαλλικά, τα Εικαστικά, η Μουσική και η Θεατρική Αγωγή στα δημοτικά σχολεία του νησιού. Ζητείται η άμεση κάλυψη αυτών των κενών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επίσης, τίθεται το ζήτημα της κάλυψης των κενών ωρών Φυσικής Αγωγής, με την αναβάθμιση του ήδη εργαζόμενου εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου.

Ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη στο επίκεντρο της Λήμνου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σοβαρές ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή, καθώς και στα προβλήματα στη σχολική νοσηλευτική κάλυψη. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αργύριος Μοσχίδης» ζητά να καλυφθούν όλα τα παιδιά με διάγνωση για Παράλληλη Στήριξη, με την παρουσία ενός εκπαιδευτικού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται 8 επιπλέον εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Λήμνου. Στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής, ζητείται ο διορισμός δεύτερου εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στο Τμήμα Ένταξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας, καθώς και η λειτουργία Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis