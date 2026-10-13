Νεκρός στα 34 του ο ηθοποιός RJ Mitte του «Breaking Bad»

Ο RJ Mitte, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από την τηλεοπτική επιτυχία «Breaking Bad», όπου υποδύθηκε τον γιο του πρωταγωνιστή, Γουόλτερ Γουάιτ, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 34 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που μετέδωσε το TMZ, προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο Τέξας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Οι συνθήκες του θανάτου

Ο 34χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Μπράουνσβιλ του Τέξας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε αξιωματούχος της τοπικής διοίκησης, ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Η υπόθεση, ωστόσο, εξακολουθεί να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες του θανάτου του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του γραφείου διαχείρισης ταλέντων που εκπροσωπούσε τον ηθοποιό. Οι εκπρόσωποί του εξέφρασαν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον τραγικό χαμό του.

Η ανακοίνωση των εκπροσώπων του

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι του εκλιπόντος καλλιτέχνη ανέφεραν: «Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε τον τραγικό χαμό του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και θερμού υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte. Αυτή τη στιγμή, παρακαλούμε το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας και των οικείων του».

Η ανακοίνωση υπογράμμισε τον ρόλο του Mitte όχι μόνο ως ηθοποιού, αλλά και ως φιλάνθρωπου και ένθερμου υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, δράση για την οποία ήταν επίσης ευρέως γνωστός.

Η καθιέρωση μέσα από το «Breaking Bad»

Ο RJ Mitte καθιερώθηκε διεθνώς μέσα από τον ρόλο του Walter White Jr. στην τηλεοπτική σειρά του AMC «Breaking Bad». Ενσάρκωσε τον γιο του πρωταγωνιστή, τον καθηγητή χημείας Walter White, τον οποίο υποδυόταν ο Bryan Cranston. Συμμετείχε συνολικά σε 56 επεισόδια της επιτυχημένης παραγωγής, σχεδόν στο σύνολο των πέντε κύκλων της σειράς.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην επαγγελματική του πορεία και τον έκανε γνωστό σε κοινό πέρα από τις ΗΠΑ. Η σειρά «Breaking Bad» αναδείχθηκε, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times, ως η κορυφαία τηλεοπτική σειρά του 21ου αιώνα.

Η πορεία του στην υποκριτική και η δράση του

Πέρα από τη δημοφιλή σειρά, η φιλμογραφία του RJ Mitte περιλαμβάνει παραγωγές όπως τα «The Oak Room», «The Recall» και «The Guardians of Justice (Will Save You!)». Η παρουσία του στον χώρο της υποκριτικής δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο που τον ανέδειξε.

Ο Mitte είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε μικρή ηλικία και είχε ενσωματώσει την προσωπική του εμπειρία στη διαδρομή του ως ηθοποιός. Αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την αναπηρία και να προωθήσει την ισότιμη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Σε συνάντησή του με φωτογράφο του TMZ το 2019, είχε αναφερθεί στα εμπόδια που εξακολουθούν να συναντούν οι ηθοποιοί με αναπηρία στο Χόλιγουντ.

Προσωπική ζωή και πρόσφατες εμφανίσεις

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του με την επί χρόνια σύντροφό του, Κένεντι Σουάρεζ. Η πρόταση γάμου είχε γίνει το 2025, σύμφωνα με όσα είχε δημοσιεύσει τότε το TMZ.

Λίγες ημέρες πριν από την είδηση του θανάτου του, στις αρχές Οκτωβρίου, ο Mitte είχε συναντηθεί με τον Λουίς Μονκάδα, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στο «Breaking Bad». Οι δύο ηθοποιοί είχαν μοιραστεί στιγμιότυπα από τη συνάντησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποζάροντας χαμογελαστοί στον φακό. Οι κοινές φωτογραφίες τους επανέρχονται τώρα στο προσκήνιο, μετά τις πληροφορίες για τον θάνατο του 34χρονου ηθοποιού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Reader