Δραματική επικράτηση των Μαχητών επί των Σοφάδων στην Elite League

Οι Μαχητές Πειραματικό κατάφεραν να λυγίσουν τους Σοφάδες με σκορ 92-91, σε έναν αγώνα που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το νικητήριο καλάθι σημειώθηκε από τον Ανδρέα Τσουμάνη, μόλις 10,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, χαρίζοντας στους γηπεδούχους την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι ανατροπές

Οι φιλοξενούμενοι Σοφάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθούν με σημαντική διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 17-3. Παρόλα αυτά, οι Μαχητές Πειραματικό δεν το έβαλαν κάτω. Με τους Σπιρ, Μπανκς και Μουτάφη να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 54-52 στο ημίχρονο, ανατρέποντας πλήρως την αρχική εικόνα του αγώνα.

Η αμφίρροπη μάχη συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να αποσπαστεί σημαντικά. Ο Ανδρέας Τσουμάνης συνέβαλε στο να διατηρήσουν οι Μαχητές ένα μικρό προβάδισμα, κλείνοντας την περίοδο με σκορ 74-71 υπέρ τους, διατηρώντας την αγωνία στα ύψη για την τελική έκβαση του παιχνιδιού.

Το θρίλερ της τέταρτης περιόδου

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι Σοφάδες αντέδρασαν εκ νέου, δείχνοντας χαρακτήρα. Κατάφεραν να ανακτήσουν το προβάδισμα και να φτάσουν ακόμη και στο +6, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 83-89, περίπου δυόμισι λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Η εξέλιξη αυτή προμήνυε ένα δραματικό φινάλε, με την μπάλα να «καίει».

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Με τους Νώτη και Σπιρ να τους κρατούν στο παιχνίδι με κρίσιμες ενέργειες, οι Μαχητές Πειραματικό κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά και να διεκδικήσουν τη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, σε ένα παιχνίδι γεμάτο σκαμπανεβάσματα και ένταση.

Το νικητήριο καλάθι του Τσουμάνη

Η κρίσιμη στιγμή του αγώνα ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ανδρέας Τσουμάνης πήρε την τελευταία κρίσιμη φάση πάνω του, εκμεταλλευόμενος ένα επιθετικό ριμπάουντ. Με ψυχραιμία και ευστοχία, σκόραρε το καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό 92-91 υπέρ των Μαχητών Πειραματικό, μόλις 10,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Μετά το καλάθι του Τσουμάνη, οι φιλοξενούμενοι Σοφάδες είχαν στη διάθεσή τους δύο ευκαιρίες στην τελευταία τους επίθεση για να ανατρέψουν το σκορ και να φύγουν με τη νίκη. Παρόλα αυτά, δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν, με αποτέλεσμα οι Μαχητές να πανηγυρίσουν μια πολύτιμη επικράτηση.

Οι πρωταγωνιστές των ομάδων

Για τους Μαχητές Πειραματικό, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γεροφώτη, οι πόντοι μοιράστηκαν ως εξής: Γεωργαλάς 3, Μπανκς 20 (με 4 τρίποντα), Κωνσταντινίδης 17 (με 4 τρίποντα), Μήνου, Νώτης 14, Χαραλαμπίδης, Μουτάφης 10 (με 1 τρίποντο), Μανθόπουλος 2, Σπιρ 16 (με 4 τρίποντα) και Τσουμάνης 10.

Από την πλευρά των Σοφάδων ΒΙΚΟΣ Cola, με προπονητή τον Κακλαμάνο, ξεχώρισαν οι: Χάρπερ 30 (με 2 τρίποντα), Μαυροειδάκος 7 (με 1 τρίποντο), Χάρις 18 (με 2 τρίποντα), Σταματίου, Καλλιακούδας 13 (με 4 τρίποντα), Διαμαντάκος 14, Ντιπτσής 7 (με 1 τρίποντο), Τσαχτσίρας και Καρυώτης.

Άλλος αγώνας της αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, είχε προγραμματιστεί και η αναμέτρηση μεταξύ της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου και της Interplast ΓΑΣ Κομοτηνής. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν να διεξαχθεί στη Νέα Αλικαρνασσό, με ώρα έναρξης τις 17:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta