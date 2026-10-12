Διάσωση 33 μεταναστών στα ανοικτά της Γαύδου – Σε εξέλιξη οι έρευνες για έναν αγνοούμενο

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με αποτέλεσμα τον ασφαλή εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα τριών ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να επέβαινε στην ίδια λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται προς το λιμάνι της Γαύδου, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των αρχών που επιχειρούν στην περιοχή.

Η διάσωση των 33 επιβαινόντων

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος, στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί, εντοπίστηκε σε μια κρίσιμη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, η θέση της λέμβου προσδιορίστηκε σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, ένα σημείο που απαιτούσε άμεση επέμβαση λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα ήταν καθοριστικές για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Οι τριάντα τρεις επιβαίνοντες της λέμβου διασώθηκαν με επιτυχία χάρη στην άμεση επέμβαση ενός σκάφους που ανήκει στη δύναμη της FRONTEX. Η ευρωπαϊκή αυτή δύναμη, μέσω των επιχειρησιακών της μέσων, συνέβαλε καθοριστικά στην αίσια έκβαση της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, οι τριάντα τρεις αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια προς το λιμάνι της Γαύδου, όπου αναμένεται να παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Ο συντονισμός από το ΕΚΣΕΔ και ο ρόλος της FRONTEX

Η όλη επιχείρηση διάσωσης διεξήχθη υπό τον άμεσο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ΕΚΣΕΔ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του περιστατικού, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των διασωθέντων μέσω της καθοδήγησης των επιχειρησιακών μέσων. Ο συντονισμός αυτός είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιες θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Το σκάφος της FRONTEX που πραγματοποίησε τη διάσωση αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής δύναμης, η οποία έχει ως αποστολή την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και τη συνδρομή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η παρουσία και η άμεση αντίδραση των μέσων της FRONTEX ήταν καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε μια δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα.

Εντατικές έρευνες για τον αγνοούμενο

Παρά την επιτυχή διάσωση των τριάντα τριών ατόμων, οι αρχές παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού. Η πληροφορία για την ύπαρξη ενός ακόμη επιβαίνοντα που αγνοείται, προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης των υπολοίπων. Αυτό καθιστά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακόμη πιο επείγουσα και απαιτητική, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί.

Στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, συμμετέχει ενεργά ένα σκάφος της FRONTEX, το οποίο επιχειρεί συστηματικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Η παρουσία του σκάφους είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη ενός μεγάλου εύρους της θάλασσας. Επιπλέον, τρία παραπλέοντα πλοία έχουν κληθεί να συνδράμουν στις έρευνες, ενισχύοντας το δυναμικό των μέσων που επιχειρούν στην περιοχή και αυξάνοντας τις πιθανότητες εντοπισμού.

Τις θαλάσσιες έρευνες συμπληρώνει και ένα εναέριο μέσο, το οποίο ανήκει επίσης στη δύναμη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Η χρήση εναέριων μέσων είναι κρίσιμη για την παροχή εποπτείας από ψηλά, καλύπτοντας μεγαλύτερες αποστάσεις και εντοπίζοντας πιθανά σημεία ενδιαφέροντος. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, η συντονισμένη δράση όλων αυτών των μέσων αποσκοπεί στον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του αγνοούμενου ατόμου.

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας διεξάγονται υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι οποίες προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας στο έργο των σωστικών συνεργείων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου πνέουν δυτικοί άνεμοι. Η ένταση αυτών των ανέμων αγγίζει τα έξι μποφόρ, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό κυματισμό και μειώνει την ορατότητα.

Οι ισχυροί άνεμοι και η θαλασσοταραχή καθιστούν την πλοήγηση των σκαφών πιο δύσκολη και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών, ειδικά για τον εντοπισμό ενός ατόμου στη θάλασσα. Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειές τους, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και αφοσίωση στον στόχο της διάσωσης και του εντοπισμού. Η ασφάλεια των διασωθέντων και η εύρεση του αγνοούμενου παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από: News.gr