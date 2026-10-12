Έρευνες σε εξέλιξη στα Χανιά για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή

Επιχείρηση εντοπισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου, στα Χανιά, για έναν 22χρονο αλλοδαπό κολυμβητή του οποίου τα ίχνη αγνοούνται. Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής, είχε μεταβεί στην παραλία για κολύμπι νωρίς το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, με την αγωνία για την τύχη του να κορυφώνεται καθώς οι ώρες περνούν.

Εκτεταμένες έρευνες από ξηρά και θάλασσα

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου κολυμβητή ξεκίνησαν στις 7:30 μ.μ., αμέσως μόλις δηλώθηκε η εξαφάνισή του, και συνεχίζονται αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ενεργά δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με δύο περιπολικά σκάφη να ερευνούν συστηματικά τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά. Η προσπάθεια εντοπισμού επεκτείνεται και στην ξηρά, όπου όχημα του Λιμενικού πραγματοποιεί παράλληλες έρευνες.

Πέρα από τα επίσημα μέσα, στην επιχείρηση παίρνουν μέρος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν με τις δικές τους δυνατότητες. Ολόκληρη η επιχείρηση διεξάγεται υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης, το οποίο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ερευνών. Για τη διευκόλυνση του έργου κατά τις νυχτερινές ώρες, τα συμμετέχοντα σκάφη χρησιμοποιούν προβολείς, προσπαθώντας να φωτίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της θάλασσας.

Οι συνθήκες της εξαφάνισης του νεαρού

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, ο 22χρονος αλλοδαπός είχε μεταβεί στην παραλία Τερσανά, η οποία βρίσκεται στα Χωραφάκια των Χανίων, με σκοπό να κολυμπήσει. Ο φίλος του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του, ανέφερε ότι ο νεαρός βούτηξε από τον προβλήτα της παραλίας νωρίς το απόγευμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς και δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του, προκαλώντας άμεσα την ανησυχία των οικείων του.

Ο νεαρός εργάζεται σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που τον καθιστούσε γνώριμο στην τοπική κοινωνία. Η ενημέρωση για την εξαφάνισή του έγινε μόλις έγινε αντιληπτό ότι δεν επέστρεψε, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη των εκτεταμένων ερευνών.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων

Οι προσπάθειες των αρχών και των εθελοντών διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούν το έργο των σωστικών συνεργείων ακόμα πιο απαιτητικό. Στην περιοχή των Χανίων και στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη πνέουν δυτικοί άνεμοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6 μποφόρ, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν σταθερά 6 μποφόρ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικού κυματισμού στη θάλασσα, ο οποίος περιορίζει την ορατότητα και δυσχεραίνει τις κινήσεις των σκαφών.

Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες, σε συνδυασμό με το σκοτάδι της νύχτας, αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου κολυμβητή. Παρά τις προκλήσεις, η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς η αγωνία για την έκβαση της υπόθεσης παραμένει μεγάλη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit