Η σύλληψη της Σέλμα Μπλερ μετά από επεισόδιο σε πτήση

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στην ηθοποιό Σέλμα Μπλερ μετά από ένα βίαιο περιστατικό που έλαβε χώρα εν ώρα πτήσης. Η γνωστή ηθοποιός φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου και να επιτεθεί σε αεροσυνοδούς, προκαλώντας αναστάτωση. Εκπρόσωπος της Μπλερ δήλωσε πως η συμπεριφορά της οφειλόταν σε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό που υπέστη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το περιστατικό εν πτήσει και η άμεση επέμβαση

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη ηθοποιός, γνωστή από την ταινία «Η εκδίκηση της ξανθιάς», φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου ενώ αυτό βρισκόταν εν πτήσει. Η ενέργειά της προκάλεσε άμεση αντίδραση από το πλήρωμα και τους επιβάτες.

Πέραν της προσπάθειας να ανοίξει την πόρτα, η Σέλμα Μπλερ φέρεται επίσης να γρονθοκόπησε μία αεροσυνοδό και να δάγκωσε μία άλλη. Η βίαιη συμπεριφορά της οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο άφιξης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι και επενέβησαν μόλις αυτό προσγειώθηκε περίπου στις 23:00, νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Ιατρική φροντίδα και τραυματισμοί

Μετά την προσγείωση, η Σέλμα Μπλερ τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε ιατρική αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Η άμεση μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης του περιστατικού και της συμπεριφοράς που επέδειξε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη βίαιη συμπεριφορά της ηθοποιού. Μία από τις αεροσυνοδούς χρειάστηκε να λάβει ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο, υποδεικνύοντας τη σοβαρότητα των τραυματισμών που υπέστησαν κατά την προσπάθεια να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η εξήγηση του εκπροσώπου της ηθοποιού

Σε δήλωσή του προς το TMZ, εκπρόσωπος της Σέλμα Μπλερ παρείχε μια εξήγηση για το συμβάν. Όπως ανέφερε, η ηθοποιός «υπέστη ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, το οποίο οδήγησε στην καταγγελλόμενη συμπεριφορά». Η δήλωση αυτή προσπαθεί να ρίξει φως στα αίτια της ασυνήθιστης και βίαιης αντίδρασης της Μπλερ.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «μετά την προσγείωση, έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση». Η ενημέρωση αυτή επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού ήταν σοβαρή και απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση, ενώ πλέον έχει σταθεροποιηθεί.

Η έρευνα των αρχών και η στάση της αεροπορικής εταιρείας

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ (Port Authority) επιβεβαίωσε στο Variety ότι το πρόσωπο που εμπλέκεται στο περιστατικό είναι η Σέλμα Μπλερ. Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε να συμπληρώσει τις αρχικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που προκάλεσε την αναστάτωση εντός του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πηγή, το FBI έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του συμβάντος και την ανάγκη για ενδελεχή έρευνα. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Delta Airlines, της εταιρείας που εκτελούσε την πτήση, δήλωσε προς το Variety ότι «η Delta δεν δείχνει καμία ανοχή σε απείθαρχη ή παράνομη συμπεριφορά, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί πάντοτε την πρώτη μας προτεραιότητα».

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε μέσα στο αεροσκάφος από τη συμπεριφορά της ηθοποιού, δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην εκτέλεση της πτήσης. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό του, χωρίς περαιτέρω προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού.

Με πληροφορίες από: Reader