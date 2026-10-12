Σφοδρές συμπλοκές οπαδών στη Βαλένθια πριν το Λεβάντε – Σεβίλλη

Σφοδρές συμπλοκές μεταξύ οπαδών προηγήθηκαν του αγώνα Λεβάντε – Σεβίλλη στην Ισπανία, με τις δύο πλευρές να συγκρούονται στους δρόμους της Βαλένθιας. Τα επεισόδια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως «άγρια» και «σοβαρά», εκτυλίχθηκαν αρκετές ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης για την 8η αγωνιστική της La Liga, αμαυρώνοντας την αθλητική εκδήλωση.

Σκηνικό πολέμου στους δρόμους της Βαλένθιας

Τρομακτικές εικόνες από την Ισπανία δείχνουν ένα σκηνικό πολέμου που στήθηκε στους δρόμους της Βαλένθιας, ενόψει του αγώνα Λεβάντε – Σεβίλλη. Οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων φαίνεται πως έδωσαν «ραντεβού θανάτου» σε διάφορα σημεία εκτός του γηπέδου, οδηγώντας σε σφοδρές συγκρούσεις.

Οι συμπλοκές ξεκίνησαν από νωρίς, αρκετές ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, με τους κουκουλοφόρους οπαδούς να πιάνονται στα χέρια μεταξύ τους. Αυτές οι άγριες ενέργειες έλαβαν χώρα στους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και βίας πριν από το ποδοσφαιρικό γεγονός.

Οι συγκρούσεις με «πολεμοφόδια»

Οι οπαδοί που συμμετείχαν στις συμπλοκές εμφανίστηκαν με μάσκες και ήταν εξοπλισμένοι με διάφορα αντικείμενα. Βίντεο που κυκλοφορούν στην Ισπανία απεικονίζουν τους κουκουλοφόρους να χρησιμοποιούν κοντάρια και καδρόνια στις συγκρούσεις, μετατρέποντας τους δρόμους σε πεδίο μάχης.

Εκτός από τα καδρόνια, οι οπαδοί πετούσαν επίσης καρέκλες και καπνογόνα προς τους αντίπαλους οπαδούς. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν με «πολεμοφόδια», δείχνοντας την πρόθεσή τους για «μάχη» πριν από την αναμέτρηση της La Liga.

Τα σημεία των επεισοδίων

Οι σοβαροί αυτοί ενδο-οπαδικοί αγώνες εκτυλίχθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από το γήπεδο της Λεβάντε. Συγκεκριμένα, οι συμπλοκές συνέβησαν έξω από ένα μπαρ που βρίσκεται κοντά στο στάδιο «Ciutat de València», την έδρα των «Βατράχων».

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν σε ένα μόνο σημείο, αλλά έλαβαν χώρα σε διάφορα σημεία εκτός του γηπέδου, στους γύρω δρόμους του σταδίου. Οι τρομακτικές εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν την έκταση της βίας που ξέσπασε στους περιβάλλοντες χώρους της αθλητικής εγκατάστασης.

Η αμαύρωση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης

Ο αγώνας ανάμεσα στη Λεβάντε και τη Σεβίλλη είναι προγραμματισμένος για σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του 2026, με ώρα έναρξης τις 22:00 ώρα Ελλάδας. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της 8ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, της La Liga.

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι επρόκειτο να ξεκινήσει αρκετές ώρες αργότερα, οι συμπλοκές ξεκίνησαν από νωρίς και αμαύρωσαν ήδη τον αγώνα. Οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών προηγήθηκαν της σέντρας, επισκιάζοντας την αθλητική εκδήλωση πριν καν αυτή ξεκινήσει.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta