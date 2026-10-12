Μια σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση τετράχρονου κοριτσιού σε παιδικό σταθμό της Φθιώτιδας έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι γονείς του παιδιού έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία και την εισαγγελία, στρέφοντας τις κατηγορίες τους εναντίον συγκεκριμένης εργαζόμενης του σταθμού. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έρευνας των αρχών, με τους γονείς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την παραμονή της καταγγελλόμενης στο σχολικό περιβάλλον.

Αλλαγή στη συμπεριφορά και οι πρώτες ενδείξεις

Η αλλαγή στη συμπεριφορά του κοριτσιού, ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών, άρχισε να γίνεται αντιληπτή από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό. Το παιδί κλεινόταν στον εαυτό του, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Η μητέρα του κοριτσιού παρατήρησε ότι το παιδί εκδήλωνε έντονη δυσφορία και νευρικότητα κάθε φορά που η συζήτηση στρεφόταν γύρω από το σχολείο.

Η μητέρα περιέγραψε με λεπτομέρεια τις αντιδράσεις του παιδιού της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις, πάνω μου ερχόταν, δε με κοιτούσε στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα και φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι την βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα μα πάρα πολύ». Αυτές οι συμπεριφορές ενέτειναν τις υποψίες της οικογένειας.

Η αποκάλυψη του μυστικού και η άρνηση για το σχολείο

Προσπαθώντας να μάθει ό,τι περισσότερο μπορούσε για να βοηθήσει το παιδί της, η μητέρα προσέγγισε το θέμα με μια καίρια ερώτηση. Τη ρώτησε ευθέως: «Υπάρχει κάποιος που σου ‘χει πει να κρατήσεις κάτι μυστικό, να μην το πεις σε κανέναν;». Η απάντηση του παιδιού ήταν άμεση και καταφατική, καθώς είπε «ναι».

«Με το που έκανα αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν ”ναι” και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε», ανέφερε η μητέρα, αποκαλύπτοντας πως εκείνη τη στιγμή το κοριτσάκι άρχισε να εκμυστηρεύεται όσα βίωνε. Είχε προηγουμένως εκφράσει την έντονη άρνησή του να πάει ξανά στον παιδικό σταθμό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο».

Οι άμεσες ενέργειες των γονέων

Αμέσως μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του παιδιού, η μητέρα και ο πατέρας προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες. Αρχικά, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό για να ενημερώσουν για το περιστατικό.

Στη συνέχεια, υπέβαλαν επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, καταθέτοντας μήνυση τόσο στην αστυνομία όσο και στην εισαγγελία. Η καταγγελία τους στρέφεται εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, εργαζόμενης στον παιδικό σταθμό, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το προφίλ της καταγγελλόμενης εργαζόμενης

Η εργαζόμενη που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είχε προσληφθεί από τον δήμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τοποθέτησή της στον συγκεκριμένο παιδικό σταθμό έγινε σε θέση που θεωρείται άσχετη με το αντικείμενό της.

Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της σοβαρής αυτής υπόθεσης, καθώς η φύση της πρόσληψης και της τοποθέτησης της εργαζόμενης ερευνάται από τις αρχές.

Η παραμονή της εργαζόμενης και οι ανησυχίες

Παρά την καταγγελία των γονέων και την έναρξη της εισαγγελικής και αστυνομικής έρευνας, η εργαζόμενη δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον του παιδικού σταθμού. Αυτή η κατάσταση έχει άμεσες συνέπειες για το τετράχρονο κοριτσάκι, το οποίο έχει αποκοπεί από την καθημερινή του ρουτίνα και δεν μπορεί να επιστρέψει στον σταθμό.

Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς, αν επαληθευτεί η καταγγελία, θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος και για τα άλλα παιδιά που φοιτούν στον ίδιο παιδικό σταθμό, εφόσον η καταγγελλόμενη παραμένει στη θέση της. Η παραμονή της αποτελεί ένα μείζον ζήτημα για την ασφάλεια των παιδιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki