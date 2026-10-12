Κάρλικ Τζόουνς: «Θα αγκαλιάσω τον Ομπράντοβιτς και θα του πω ότι τον αγαπώ ακόμα!»

Ο Κάρλικ Τζόουνς, γκαρντ της Παρτίζαν, αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της EuroLeague. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην έδρα της Παρτίζαν ως αντίπαλος προπονητής. Ο Τζόουνς εξέφρασε τα συναισθήματά του για τον πρώην προπονητή του, ενώ παράλληλα ανέλυσε την προσέγγιση της ομάδας του στον αγώνα.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι

Η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague φέρνει αντιμέτωπους τον Παναθηναϊκό και την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου, στις 21:30. Η αναμέτρηση αυτή ξεχωρίζει λόγω της παρουσίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη όπου έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες, αυτή τη φορά ως αντίπαλος.

Ο Κάρλικ Τζόουνς υπογράμμισε ότι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αναμένεται να είναι «απίστευτη» και πιθανότατα «μία από τις καλύτερες που θα συναντήσουν σε ολόκληρη τη σεζόν». Αυτή η επιστροφή προσδίδει έναν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση, πέρα από την αγωνιστική της σημασία για τις δύο ομάδες.

Τα συναισθήματα του Κάρλικ Τζόουνς

Για τον Κάρλικ Τζόουνς, η συνάντηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει και προσωπική διάσταση. Ο γκαρντ της Παρτίζαν δήλωσε ότι θέλει να αγκαλιάσει τον πρώην προπονητή του και να του πει ότι «εξακολουθεί να τον αγαπά πολύ» και ότι «είναι ευγνώμων απέναντί του». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτή η προσωπική στιγμή θα λάβει χώρα πιθανότατα μετά το τέλος του αγώνα.

Μέχρι τότε, η προσοχή του Τζόουνς θα είναι στραμμένη αποκλειστικά στην προσπάθεια της ομάδας του να πάρει τη νίκη. Τόνισε την ανάγκη να διατηρήσει μια επαγγελματική προσέγγιση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, θέτοντας την αγωνιστική προτεραιότητα πάνω από τα συναισθηματικά στοιχεία.

Η προσέγγιση της Παρτίζαν στον αγώνα

Ο Κάρλικ Τζόουνς εξήγησε τη νοοτροπία με την οποία πρέπει να προσεγγίσει η Παρτίζαν το παιχνίδι. «Νομίζω ότι ως παίκτες πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως κάθε άλλο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι όταν κάποιος αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά μια αναμέτρηση, αναλύει υπερβολικά τα πράγματα και καταλήγει να κάνει πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκανε μέσα στο παιχνίδι.

Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι η ομάδα πρέπει να προσεγγίσει κανονικά τον αγώνα, διατηρώντας την ίδια νοοτροπία και επικεντρώνοντας πραγματικά στο παιχνίδι. Ο Τζόουνς προειδοποίησε ότι αν αρχίσουν να σκέφτονται άλλα πράγματα, αυτό μπορεί να επηρεάσει το αν θα κερδίσουν ή θα χάσουν. Δήλωσε έτοιμος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι για ένα «πολύ συναρπαστικό παιχνίδι».

Η άποψη του Τζόουνς για τον Παναθηναϊκό

Ο γκαρντ της Παρτίζαν αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντάς τον «μια πολύ καλή ομάδα» που «διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις». Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει δυναμικά στη φετινή EuroLeague, μετρώντας τέσσερις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και διατηρώντας αλώβητη την έδρα τους.

Παρά την αναγνώριση της δυναμικής του αντιπάλου, ο Κάρλικ Τζόουνς δήλωσε ότι του αρέσει να βρίσκεται στη θέση του αουτσάιντερ και θα παραμείνει σε αυτή τη λογική. Μάλιστα, απηύθυνε μια πρόκληση, λέγοντας: «Αν θεωρούν ότι είναι ομάδα All Star, θα τα πούμε την Τρίτη».

Ο ρόλος του Ομπράντοβιτς στους «πράσινους»

Ο Κάρλικ Τζόουνς σχολίασε επίσης τον ρόλο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην καθοδήγηση του Παναθηναϊκού. Τόνισε ότι ο Ομπράντοβιτς «ηγείται αυτής της ομάδας» και ότι πολλοί παίκτες που ήρθαν στον Παναθηναϊκό θα ήταν πρωταγωνιστές στις προηγούμενες ομάδες τους ή σε άλλους συλλόγους.

Σύμφωνα με τον Τζόουνς, ο Ομπράντοβιτς είναι ο άνθρωπος που μπορεί να συνδυάσει αυτούς τους παίκτες, να τους προσαρμόσει ο ένας στον άλλον και να τους κάνει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μαζί, αναδεικνύοντας έτσι την ηγετική και προπονητική του ικανότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta