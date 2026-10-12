Αυξημένος αριθμός νεοσυλλέκτων στη Δ' ΕΣΣΟ του 2026 δημιουργεί ζητήματα στο Πεντάγωνο

Ο αριθμός των νέων που καλούνται να καταταγούν στη Δ' ΕΣΣΟ του 2026 είναι μεγαλύτερος από τον αρχικό σχεδιασμό, γεγονός που θέτει τη διαχείριση των νεοσυλλέκτων ως βασικό ζητούμενο για το Πεντάγωνο. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναζητά λύσεις για την υποδοχή τους στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, καθώς η περιορισμένη χωρητικότητα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων μπορεί να οδηγήσει στην αναβολή της κατάταξης μέρους των υπόχρεων για την επόμενη ΕΣΣΟ, τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι παράγοντες της αυξημένης προσέλευσης

Η μεγαλύτερη του αναμενομένου συμμετοχή αποδίδεται στις αλλαγές που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον Ιανουάριο του 2026. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν αυστηρότερους όρους για τη χορήγηση αναβολών στράτευσης, οι οποίοι φέρονται να έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, επηρεάζοντας τον αριθμό των νέων που καλούνται να παρουσιαστούν για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Παράλληλα με τους αυστηρότερους όρους για τις αναβολές, η δυνατότητα κατάταξης πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών διευρύνει τον αριθμό των υποψήφιων νεοσυλλέκτων. Ο συνδυασμός αυτών των αλλαγών φαίνεται να έχει οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο αριθμό κατατάξεων από εκείνον που είχε αρχικά προβλεφθεί, με αποτέλεσμα το υπουργείο να καλείται να προσαρμόσει ανάλογα τον σχεδιασμό του.

Προκλήσεις στην υποδοχή και εκπαίδευση

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να ενταχθεί στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026 ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στρατευσίμων. Οι προσπάθειες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των υπόχρεων. Ωστόμως, η ταυτόχρονη παρουσίαση όλων των νεοσυλλέκτων δεν θεωρείται εφικτή, κυρίως λόγω της διαθέσιμης χωρητικότητας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Για τον λόγο αυτό, ένα μέρος των υπόχρεων ενδέχεται να μεταφερθεί στην επόμενη ΕΣΣΟ, η οποία αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027. Η διαχείριση του αυξημένου αριθμού νεοσυλλέκτων αποτελεί βασικό ζητούμενο για το Πεντάγωνο, καθώς πρέπει να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και εκπαίδευσης, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των στρατιωτικών μονάδων.

Ο προγραμματισμός των στρατευσίμων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συντριπτική πλειονότητα όσων ζήτησαν διακοπή της αναβολής τους αναμένεται να καταταγεί κανονικά με τη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026. Η ημερομηνία κατάταξης έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς νέους, καθώς συνδέεται άμεσα με τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό τους. Επιπλέον, επηρεάζει την έναρξη ή τη συνέχιση των σπουδών τους, καθιστώντας την ομαλή διαχείριση της κατάταξης ακόμα πιο κρίσιμη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr