Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Γυναίκα παρασύρθηκε θανάσιμα και εγκαταλείφθηκε από οδηγό

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών στο Σφακάκι Ρεθύμνου, όταν παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε την άτυχη γυναίκα στον δρόμο, χωρίς να της προσφέρει καμία βοήθεια. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού.

Το θανατηφόρο τροχαίο στο Σφακάκι

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του Σφακακίου Ρεθύμνου, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Το σημείο όπου συνέβη η παράσυρση περιγράφεται ως μια μεγάλη ευθεία, λίγο πριν από την είσοδο στην πόλη του Ρεθύμνου. Εκεί, παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα και να χάσει ακαριαία τη ζωή της, όπως διαπιστώθηκε αργότερα.

Εγκατάλειψη του θύματος και αντίδραση περαστικών

Ο οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τη γυναίκα φέρεται να απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο του δυστυχήματος. Η γυναίκα, ηλικίας 50 έως 60 ετών, εγκαταλείφθηκε στον δρόμο, χωρίς να της παρασχεθεί καμία βοήθεια από τον υπαίτιο του τροχαίου, ο οποίος εξαφανίστηκε.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έγιναν μάρτυρες του τραγικού περιστατικού, ειδοποίησαν χωρίς καθυστέρηση το ΕΚΑΒ. Ζήτησαν την άμεση αποστολή ασθενοφόρου, ελπίζοντας να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα.

Διαπίστωση θανάτου και έναρξη ερευνών

Παρά την άμεση κινητοποίηση των περαστικών και την κλήση του ΕΚΑΒ, όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο της τραγωδίας, διαπιστώθηκε ότι για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες επιβεβαίωσαν ότι είχε ήδη χάσει τη ζωή της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο οδόστρωμα του Σφακακίου.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματος που παρέσυρε τη γυναίκα και στη συνέχεια την εγκατέλειψε, αφήνοντάς την αβοήθητη.

Αδιευκρίνιστες συνθήκες και άγνωστη ταυτότητα

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων. Η έρευνα επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας που έλαβε χώρα στο Σφακάκι Ρεθύμνου.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, δεν έχει γίνει γνωστή. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο τόσο την ταυτοποίηση του θύματος όσο και τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατό της και την εγκατάλειψή της στο σημείο του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos