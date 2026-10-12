Φωτιά σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία: Ασφαλείς οι 380 επιβάτες

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στη Σαραγόσα της Ισπανίας, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας AVE τυλίχθηκε στις φλόγες. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Περίπου 380 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης διακόπηκε πλήρως και στα δύο ρεύματα, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:05 το απόγευμα της Δευτέρας, σε τρένο υψηλής ταχύτητας AVE. Η αμαξοστοιχία είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με τελικό προορισμό το Figueres και κινούνταν κοντά στην περιοχή Ricla, στην επαρχία της Σαραγόσας, όταν ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι φλόγες εντοπίστηκαν στην οπίσθια καμπίνα ή μηχανή του τρένου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφάλεια των επιβατών.

Ασφαλής απομάκρυνση επιβατών

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του περιστατικού ήταν η άμεση και επιτυχής απομάκρυνση όλων των επιβατών. Περίπου 380 άτομα βρίσκονταν μέσα στην αμαξοστοιχία τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Όλοι οι επιβάτες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το τρένο με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η διαδικασία εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με τάξη, υπό την επίβλεψη του προσωπικού, διασφαλίζοντας την προστασία τους από τον κίνδυνο.

Σοβαρή αναστάτωση στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Η πυρκαγιά είχε ως άμεση συνέπεια τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας υψηλής ταχύτητας στην περιοχή. Τα δρομολόγια που συνδέουν τη Μαδρίτη με τη Βαρκελώνη ανεστάλησαν πλήρως και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Για την ασφαλή επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της ηλεκτροδότησης στις σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτό οδήγησε σε πλήρη αναστολή της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας, επηρεάζοντας ένα μεγάλο μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής, πολλά δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας ακυρώθηκαν ή παρουσίασαν μεγάλες καθυστερήσεις, δημιουργώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Η αντίδραση της Renfe

Η Renfe, η κρατική ισπανική σιδηροδρομική εταιρεία, κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του περιστατικού. Η εταιρεία ενεργοποίησε μέτρα υποστήριξης για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τη διακοπή των δρομολογίων.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, η Renfe παρείχε στους επιβάτες τη δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής των εισιτηρίων τους, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία τους.

Η εταιρεία ενημέρωσε επίσης ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει τη διάρκεια του περιστατικού. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εξαρτάται από την εξέλιξη των εργασιών κατάσβεσης και αποκατάστασης, καθώς και από την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta