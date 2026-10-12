Η Καλαμάτα διέσυρε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε μια βαριά ήττα από την Καλαμάτα στην Τούμπα, με την νεοφώτιστη ομάδα να επικρατεί με 1-3. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου ως διασυρμός για τον «Δικέφαλο», ο οποίος προσγειώθηκε απότομα, χάνοντας την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή. Η Καλαμάτα έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ σε δεκαπέντε αναμετρήσεις.

Ιστορική επικράτηση της Καλαμάτας

Η Καλαμάτα πέτυχε μια πανάξια νίκη, γράφοντας ιστορία με την πρώτη της επικράτηση απέναντι στον ΠΑΟΚ σε σύνολο δεκαπέντε αναμετρήσεων. Η νεοφώτιστη ομάδα του Χριστοφιλέα όχι μόνο κέρδισε, αλλά διέσυρε τον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα 1-3 και η αποβολή που κέρδισε η Καλαμάτα, έδειξαν πως αν ο ΠΑΟΚ ρίσκαρε περισσότερο, θα δεχόταν ακόμη περισσότερα τέρματα.

Ο προπονητής της Καλαμάτας αξίζει όλα τα συγχαρητήρια για το σύνολο που παρουσιάζει στα ελληνικά γήπεδα και τη νοοτροπία που αυτό βγάζει. Η ομάδα, παρά το ότι είναι νεοφώτιστη και δεν αγωνίζεται ποτέ στο γήπεδό της, επέδειξε αξιοσημείωτη απόδοση. Όλη η Ελλάδα γνώριζε τις αρετές της Καλαμάτας, εκτός από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φάνηκε εντελώς αδιάβαστος.

Απροετοίμαστος ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε αγωνιστικά και πνευματικά απροετοίμαστος, με πολλούς «μπλαζέ» παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Λίσι δέχθηκε μια «γερή σφαλιάρα», καθώς νόμιζε ότι θα κατάφερνε να ανέβει στην κορυφή χωρίς την απαραίτητη προσπάθεια και προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα.

Η κάκιστη πνευματική προετοιμασία της ομάδας φάνηκε κυρίως στο πρώτο μέρος. Οι παίκτες ήταν νωχελικοί, πάρα πολύ αργοί στις αντιδράσεις τους και υπέπεσαν σε άπειρα αβίαστα λάθη. Ήταν εντελώς αδιάβαστοι για τον αντίπαλο που είχαν να αντιμετωπίσουν.

Ένα απίστευτα κακό πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο ήταν απίστευτα κακό για τον ΠΑΟΚ. Μόνο ο Πέλκας και ο Εντιαγέ έβγαζαν δυναμισμό και αποφασιστικότητα στις ενέργειές τους. Ο Γιάκιτς, ειδικότερα, έδειχνε εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, σαν να έκανε αγγαρεία, ενώ τα αβίαστα λάθη σε εύκολες πάσες ήταν χαρακτηριστικά σε κάθε μήκος και πλάτος του γηπέδου.

Παρά την κακή εικόνα, ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να ισοφαρίσει στο τέλος αυτού του κακού πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, η συνολική απόδοση του «Δικεφάλου» έδειχνε έλλειψη συγκέντρωσης και προετοιμασίας.

Η αντεπίθεση της Καλαμάτας και ο Βάργκας

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά, έκλεψε μπάλες και πίεζε ασφυκτικά για ένα δεκάλεπτο. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια δεν αποδείχθηκε αρκετή. Την πρώτη φορά που η Καλαμάτα έσπασε το πρες, ο δαιμόνιος Βάργκας, τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν περίμενε, έκανε «παρέλαση» και σκόραρε ανενόχλητος για το 2-1.

Λίγο μετά, ο Βάργκας κέρδισε και την αποβολή για την ομάδα του, και το σκορ έγινε 1-3. Σε εκείνο το σημείο, όλοι κατάλαβαν ότι η Καλαμάτα ήταν πιο πιθανό να πετύχει και άλλα τέρματα. Γύρω στο 65ο λεπτό, ίσως και να κατάλαβαν στον ΠΑΟΚ τι εστί Βάργκας και πώς έπαιζε ο αντίπαλος.

Η ευθύνη του προπονητή

Όταν όλα πηγαίνουν στραβά σε ένα ματς, όταν οι παίκτες δείχνουν τόσο αδιάβαστοι για τον αντίπαλο και η πλειοψηφία δεν έχει πάρει το σωστό μήνυμα για τις πνευματικές ανάγκες μιας αναμέτρησης, τότε ο προπονητής φέρει την τεράστια ευθύνη. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Λίσι, ανέλαβε αυτή την ευθύνη στις δηλώσεις του.

Λίγο μετά, όταν ο Εντιαγέ έτρεχε παντού για να προλάβει ό,τι γινόταν, ίσως και οι υπόλοιποι παίκτες να αντιλήφθηκαν πως δεν τον έφταναν ούτε στο 20% σε επίπεδο προσπάθειας. Μένει να φανεί στη συνέχεια πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την ήττα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta