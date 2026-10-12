Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στο Περιστέρι, καθώς φέρεται να επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. Η γυναίκα κατηγορείται ότι έριξε άγνωστη ουσία στο φαγητό του 41χρονου, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, έχοντας παρακολουθήσει το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο διαμέρισμά του.

Η σύλληψη και το χρονικό της υπόθεσης

Η Ελληνική Αστυνομία έλαβε σήμα για διάρρηξη σε σπίτι στις 8 το βράδυ της Κυριακής. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, όπου τους περίμενε ο 41χρονος γιατρός, ο οποίος κατήγγειλε ότι η πρώην σύζυγός του είχε εισέλθει παράνομα στην κατοικία του. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι γονείς της πρώην συζύγου του βρίσκονταν έξω από την κατοικία, περιμένοντας τη μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη της 41χρονης πραγματοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Καλύμνου και Μυκόνου. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατηγορούμενη μαζί με τον 68χρονο πατέρα της και την 64χρονη μητέρα της, μέσα στο όχημά τους. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί ακινητοποιούν και συλλαμβάνουν τη γυναίκα, εν μέσω ουρλιαχτών, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο. Θαμώνες καταστήματος που βρίσκονταν στον χώρο διέκοψαν την παραμονή τους για να παρακολουθήσουν την επέμβαση των αρχών.

Η παράνομη είσοδος και η απόπειρα δηλητηρίασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, η 41χρονη γυναίκα φέρεται να μπήκε παρανόμως, χρησιμοποιώντας αντικλείδι, στο ισόγειο διαμέρισμα του πρώην συζύγου της, ο οποίος είναι γιατρός, στην περιοχή του Περιστερίου. Η είσοδος αυτή έγινε χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

Όπως διαπιστώθηκε από το βιντεοληπτικό υλικό που είχε εγκαταστήσει ο 41χρονος στο διαμέρισμά του για λόγους ασφαλείας, η γυναίκα έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα που βρίσκονταν στον χώρο. Ο πρώην σύζυγος παρακολουθούσε το περιστατικό σε πραγματικό χρόνο μέσω της κάμερας ασφαλείας, γεγονός που τον οδήγησε να ειδοποιήσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Τα ευρήματα στο όχημα των συλληφθέντων

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα όπου επέβαιναν η 41χρονη και οι γονείς της, εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα που κίνησαν τις υποψίες των αρχών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ένα φιαλίδιο το οποίο περιείχε 10 ml ουσίας, η οποία πιθανόν ήταν ατροπίνη. Η ατροπίνη είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται στην ιατρική, αλλά σε μεγάλες δόσεις μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Εκτός από το συγκεκριμένο φιαλίδιο, εντοπίστηκε και ένα δεύτερο φιαλίδιο που περιείχε άγνωστη ουσία, η οποία αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω. Επιπλέον, μέσα στο όχημα βρέθηκαν μια χειρουργική μάσκα, ένα ζευγάρι γάντια και μία σύριγγα, αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Η δικογραφία και η δικαστική διαδικασία

Μετά τη σύλληψη, και τα τρία άτομα – η 41χρονη πρώην σύζυγος, ο 68χρονος πατέρας της και η 64χρονη μητέρα της – προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Ειδικότερα, η πρώην σύζυγος του γιατρού κατηγορείται για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απλή συναυτουργία στην υπόθεση.

Σήμερα, οι τρεις οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ζήτησαν και έλαβαν αναβολή, με την υπόθεση να αναμένεται να εκδικαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis