Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος

Ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος υπέβαλε την παραίτησή του από τα καθήκοντά του, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Η απόφαση του ιεράρχη να αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία ελήφθη λόγω ορίου ηλικίας, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου.

Η υποβολή της παραίτησης

Ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος προχώρησε στην υποβολή της παραίτησής του από τη θέση του ιεράρχη. Αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί την επίσημη αποχώρησή του από τα μητροπολιτικά του καθήκοντα και την ενεργό υπηρεσία στην Εκκλησία. Η υποβολή του σχετικού εγγράφου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η απόφαση του μητροπολίτη να παραιτηθεί πηγάζει από το όριο ηλικίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο μητροπολίτης Χρυσόστομος επικαλέστηκε το όριο ηλικίας ως τον βασικό λόγο για την υποβολή της παραίτησής του. Έτσι, ο ιεράρχης αποφάσισε να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο.

Η ομόφωνη αποδοχή από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο

Μετά την υποβολή της παραίτησης από τον μητροπολίτη Μηθύμνης Χρυσόστομο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην εξέταση του αιτήματος. Τα μέλη της Συνόδου, αφού αξιολόγησαν την κατάσταση, αποφάσισαν ομόφωνα να κάνουν αποδεκτή την παραίτηση του ιεράρχη. Η ομόφωνη αυτή απόφαση υπογραμμίζει την πλήρη συναίνεση των μελών της Συνόδου επί του θέματος.

Η αποδοχή της παραίτησης από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο επισημοποιεί πλήρως την αποχώρηση του μητροπολίτη Χρυσοστόμου από τα καθήκοντά του. Η διαδικασία της παραίτησης ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη αυτή απόφαση, η οποία καθιστά επίσημη την παύση των καθηκόντων του λόγω του ορίου ηλικίας.

Η ηλικία και η θέση του ιεράρχη

Ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος είναι ένας ιεράρχης προχωρημένης ηλικίας, γεγονός που αποτελεί τον πυρήνα της απόφασής του να παραιτηθεί. Συγκεκριμένα, ο μητροπολίτης έχει συμπληρώσει τα 96 του χρόνια. Αυτή η ηλικία αναφέρθηκε ως ο καθοριστικός παράγοντας για την υποβολή της παραίτησής του, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Εκτός από την ηλικία του, ο μητροπολίτης Χρυσόστομος κατέχει και μια σημαντική διοικητική θέση εντός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τον μήνα Σεπτέμβριο, ο 96χρονος ιεράρχης ασκεί τα καθήκοντα του αντιπροέδρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Είναι το ίδιο αυτό όργανο, του οποίου είναι αντιπρόεδρος, που αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτησή του κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Η συνεδρίαση κατά την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του μητροπολίτη Μηθύμνης ήταν αυτή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόκειται για τη Σύνοδο της 170ής Συνοδικής Περιόδου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου υπογραμμίζει τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Πέρα από το κεντρικό θέμα της παραίτησης του μητροπολίτη Χρυσοστόμου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε και με μια σειρά άλλων εκκλησιαστικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, ενέκρινε αποφάσεις που αφορούν αποσπάσεις κληρικών, ενώ εξέτασε και διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Ιερών Μητροπόλεων. Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις Συνοδικές Επιτροπές, καθώς και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Newsit