Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και τρίτη ουσία

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το Live News αποκάλυψε τον εντοπισμό μιας τρίτης ουσίας στον οργανισμό του. Πρόκειται για τη φλουμαζενίλη, γνωστή και με την εμπορική ονομασία Anexate, η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για τη δράση της μιδαζολάμης. Ο εντοπισμός της φλουμαζενίλης προστίθεται στις πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί τις προηγούμενες ημέρες από το Live News και τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, σχετικά με την ανεύρεση προποφόλης και μιδαζολάμης στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Οι ουσίες που βρέθηκαν και η δράση τους

Η πρώτη ουσία που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών ήταν η προποφόλη. Πρόκειται για ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή ασθενών. Η χορήγησή της απαιτεί κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο. Η αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών.

Στη συνέχεια, τα ευρήματα έφεραν στο προσκήνιο τη μιδαζολάμη, μια ουσία που ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών. Η μιδαζολάμη χρησιμοποιείται στην ιατρική για την καταστολή, την αντιμετώπιση του άγχους και την πρόκληση αμνησίας σε συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες θεραπευτικές ενδείξεις.

Ο ρόλος της φλουμαζενίλης

Το τρίτο στοιχείο που εντοπίστηκε είναι η φλουμαζενίλη, η οποία κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Anexate. Αυτή η ουσία αποτελεί ειδικό ανταγωνιστή των βενζοδιαζεπινών και μπορεί να αναστρέψει τη δράση της μιδαζολάμης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φλουμαζενίλη δεν αποτελεί αντίδοτο για την προποφόλη. Συνεπώς, η παρουσία της δεν σημαίνει ότι εξουδετερώνονται αυτομάτως οι επιδράσεις όλων των ουσιών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ερωτήματα και η γνώμη του ειδικού

Η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν τα φάρμακα, καθώς και στις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η ακριβής συμβολή τους στην κατάληξη της υπόθεσης αναμένεται να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς.

Ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου «Αττικόν», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο Live News, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση να μην επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνδεθεί με παράδοξη αντίδραση, όπως η επιδείνωση της διέγερσης. Όπως εξήγησε ο κ. Μανίκης, σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να προκύψει ανάγκη για περαιτέρω φαρμακευτική παρέμβαση.

Ο ίδιος επισήμανε, επίσης, ότι ο συνδυασμός μιδαζολάμης και προποφόλης μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική δράση των ουσιών. Αυτός ο συνδυασμός ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αναπνευστική καταστολή και η άπνοια. Ο εντοπισμός της φλουμαζενίλης επαναφέρει τα ερωτήματα για το πότε και υπό ποιες συνθήκες χορηγήθηκε.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr