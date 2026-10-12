Γλυφάδα: Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις του 52χρονου που εκτελέστηκε με την αλβανική μαφία

Η δολοφονία ενός 52χρονου άνδρα τα ξημερώματα της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, στη Γλυφάδα, αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως εκτέλεση στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται κυρίως στις διαφορές που φέρεται να είχε το θύμα με αντίπαλες συμμορίες. Επίσης, εξετάζονται οι πιθανές συνδέσεις του με πρόσωπα που σχετίζονται με την αλβανική μαφία, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης.

Η ενέδρα θανάτου και η επιλογή του σημείου

Με βάση την επικρατέστερη εκδοχή που εξετάζουν οι αρχές, οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 52χρονο. Φέρεται να παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος, πιθανότατα κινούμενοι με μοτοσικλέτα. Όταν έφτασαν στο σημείο που είχαν επιλέξει για την επίθεση, τον πυροβόλησαν πισώπλατα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 52χρονος εκτιμάται ότι επιλέχθηκε σκόπιμα από τους δράστες. Πρόκειται για μια απομονωμένη τοποθεσία, δίπλα στο εργοτάξιο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν κατοικίες ή κάμερες ασφαλείας, ενώ η διέλευση πεζών και οχημάτων είναι περιορισμένη, γεγονός που διευκόλυνε την εκτέλεση του σχεδίου τους.

Η πρώτη εικόνα και τα ευρήματα της αυτοψίας

Η εικόνα που αντίκρισε ο άνθρωπος που εντόπισε πρώτος τον 52χρονο οδήγησε αρχικά στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Το θύμα βρισκόταν πεσμένο στο οδόστρωμα, δίπλα στη μοτοσικλέτα του, η οποία είχε ανατραπεί. Ωστόσο, η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε την πραγματική φύση του περιστατικού.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον τόπο της δολοφονίας, εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ κάλυκες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι σφαίρες που δέχθηκε ο 52χρονος τον έπληξαν στο πίσω μέρος του σώματός του. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ήταν διαμετρήματος 9 χιλιοστών, στοιχεία που ενισχύουν το σενάριο της προσχεδιασμένης εκτέλεσης.

Ο προσανατολισμός των ερευνών των αρχών

Οι αρχές αντιμετωπίζουν τη δολοφονία ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις διαφορές που φέρεται να είχε το θύμα με αντίπαλες συμμορίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στις πιθανές συνδέσεις του 52χρονου με πρόσωπα που συνδέονται με την αλβανική μαφία, καθώς αυτό το σενάριο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σενάριο θεωρείται το επικρατέστερο, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν άλλες εκδοχές. Το γεγονός ότι ο 52χρονος φέρεται να είχε αρκετούς εχθρούς καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση όλων των πιθανών κινήτρων, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και απαιτείται η συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Τα επόμενα βήματα της αστυνομικής έρευνας

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ΔΑΟΕ αναζητά εντατικά βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας και του Ελληνικού. Στόχος είναι να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της δολοφονίας, καθώς και να αποσαφηνιστεί η διαδρομή διαφυγής τους.

Οι αστυνομικοί αναμένεται επίσης να λάβουν καταθέσεις από τη σύντροφο του 52χρονου, καθώς και από πρόσωπα που ανήκουν στο στενό περιβάλλον του θύματος. Αυτές οι καταθέσεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για τις επαφές και τις σχέσεις του δολοφονηθέντος, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν φως στα κίνητρα και τους αυτουργούς της εκτέλεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki