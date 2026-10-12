Συνελήφθη ο γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Μενίδι: Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδι, προχώρησαν οι αρχές. Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μετά τον εντοπισμό της μητέρας του χωρίς τις αισθήσεις της. Η ηλικιωμένη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε με εμφανείς μώλωπες και ίχνη πάλης, ενώ ο ιατροδικαστής προσδιόρισε ως αιτία θανάτου την ασφυξία.

Η τραγική εύρεση της ηλικιωμένης

Το τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η 89χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην κατοικία της στο Μενίδι. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο 69χρονος ανιψιός της ήταν αυτός που τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η ηλικιωμένη διέμενε στην οδό Σουλίου, στην περιοχή του Μενιδίου, στο ίδιο σπίτι με τον 62χρονο γιο της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 89χρονη ήταν ρακοσυλλέκτρια.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού, στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας και την εξέταση της θανούσας. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα που υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η 89χρονη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ίχνη πάλης στο σώμα της ηλικιωμένης γυναίκας, ενισχύοντας τις υποψίες για τις συνθήκες θανάτου της.

Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ένα εύρημα που συνάδει με τα ίχνη βίας που παρατηρήθηκαν. Ο χρόνος θανάτου της 89χρονης εκτιμήθηκε ότι είχε συμβεί το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της Κυριακής.

Η σύλληψη και η κατηγορία

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και την ιατροδικαστική έκθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 62χρονου γιου της άτυχης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο 62χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που διέμενε μαζί με την 89χρονη μητέρα του στην κατοικία της οδού Σουλίου, στο Μενίδι, όπου και εντοπίστηκε νεκρή. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Το προφίλ του φερόμενου δράστη

Από πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από αστυνομικές πηγές, προκύπτουν στοιχεία σχετικά με το προφίλ του 62χρονου κατηγορούμενου. Ο άνδρας φέρεται να είναι και αυτός ρακοσυλλέκτης, όπως και η μητέρα του.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 62χρονος είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, γεγονός που προσθέτει μια διάσταση στην υπόθεση.

Στο παρελθόν, ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για υπόθεση που σχετιζόταν με ναρκωτικά. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το πλαίσιο των πληροφοριών που έχουν γίνει γνωστές για τον 62χρονο.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr