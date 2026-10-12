Σύλληψη 41χρονης στο Περιστέρι για απόπειρα δηλητηρίασης του εν διαστάσει συζύγου της

Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είναι γιατρός. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, όταν η γυναίκα φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα του συζύγου της και να έριξε μια υγρή ουσία σε τρόφιμα.

Οι κινήσεις της 41χρονης καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ο 41χρονος γιατρός, ο οποίος είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η γυναίκα συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς της που φέρεται να την περίμεναν σε αυτοκίνητο.

Η αποκάλυψη μέσω καμερών ασφαλείας

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός άρχισε να αισθάνεται δυσφορία μετά από γεύματα που είχε μαζί με την εν διαστάσει σύζυγό του. Αυτό τον οδήγησε να τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στο ισόγειο διαμέρισμά του στο Περιστέρι.

Πράγματι, οι κάμερες κατέγραψαν την 41χρονη γυναίκα, η οποία διέθετε κλειδί, να εισέρχεται στο διαμέρισμα περίπου στις επτά το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η γυναίκα έριξε μια υγρή ουσία σε τρόφιμα που βρίσκονταν εντός της οικίας.

Προηγούμενα περιστατικά και υποψίες

Οι υποψίες του 41χρονου γιατρού δεν ήταν αβάσιμες. Είχε παρουσιάσει διάφορα συμπτώματα που παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση μετά από γεύματα με τη σύζυγό του. Ένα από αυτά τα περιστατικά συνέβη σε εστιατόριο, όπου ο γιατρός παρουσίασε έντονη δυσφορία.

Παρότι είχε φύγει από το εστιατόριο, επέστρεψε αργότερα και μαζί με τους υπαλλήλους, εξέτασαν τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Στις εικόνες αυτές, αποτυπωνόταν η εν διαστάσει σύζυγος να ρίχνει ένα υγρό στο πιάτο του, ενώ εκείνος είχε σηκωθεί για να μεταβεί στην τουαλέτα.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Αφού ο 41χρονος γιατρός ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για τα γεγονότα, έσπευσε και ο ίδιος στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με τον γιατρό, καταδίωξαν και ακινητοποίησαν την 41χρονη γυναίκα σε μικρή απόσταση από την οικία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς της 41χρονης, οι οποίοι φέρεται να την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε ένα μπουκαλάκι που περιείχε 10ml ατροπίνης, καθώς και μια σύριγγα. Η ουσία αυτή εκτιμάται ότι είναι η ίδια που η γυναίκα έριξε στα τρόφιμα.

Οι κατηγορίες και η δικαστική πορεία

Εναντίον της 41χρονης γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι γονείς της κατηγορούνται για συνέργεια στην πράξη.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, όπου ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου 2026. Μετά την αναβολή, αφέθηκαν ελεύθεροι. Η ουσία που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο έχει σταλεί στο χημείο του κράτους για περαιτέρω εξέταση, και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι πολύ επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες εναντίον τους.

Με πληροφορίες από: Newsit