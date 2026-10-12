Πλημμύρισε το αεροδρόμιο Χίου μετά από ισχυρή νεροποντή

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε τη Χίο, καθώς η νέα αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου του νησιού πλημμύρισε. Νερά εισέρχονταν από την οροφή, καταλήγοντας στο δάπεδο και στους διαδρόμους, δημιουργώντας μικρές λίμνες μέσα στον χώρο. Εργαζόμενοι και επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατάσταση, με τους πρώτους να προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές και τους δεύτερους να παρακολουθούν έκπληκτοι.

Η πλημμύρα στην αίθουσα επιβατών

Η νέα αίθουσα του αεροδρομίου της Χίου μετατράπηκε σε μια απρόσμενη λίμνη μετά την έντονη νεροποντή που έπληξε το νησί. Τα νερά εισήλθαν από την οροφή, καλύπτοντας γρήγορα το δάπεδο και τους διαδρόμους του χώρου. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχηματίστηκαν μικρές «λίμνες» στο εσωτερικό του αεροδρομίου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Η κατάσταση αυτή επηρέασε την ομαλή λειτουργία, καθώς η ροή των υδάτων ήταν συνεχής και ανεξέλεγκτη. Το φαινόμενο της εισροής νερού από την οροφή ήταν εμφανές, με τις ποσότητες να αυξάνονται διαρκώς στο εσωτερικό του κτιρίου, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό.

Οι προσπάθειες των εργαζομένων

Αντιμέτωποι με την πλημμύρα, οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου έσπευσαν άμεσα να παρέμβουν. Τοποθέτησαν κουβάδες στα σημεία όπου υπήρχαν διαρροές, σε μια προσπάθεια να συλλέξουν τα νερά που έπεφταν από την οροφή και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν σφουγγαρίστρες, σκούπες και φαράσια για να απομακρύνουν τις ποσότητες νερού που είχαν συγκεντρωθεί στο δάπεδο, δίνοντας μάχη με τον χρόνο.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην προστασία των μηχανημάτων που βρίσκονταν στον χώρο. Οι εργαζόμενοι κάλυψαν πρόχειρα τα μηχανήματα με σακούλες, προκειμένου να τα προφυλάξουν από την επαφή με το νερό και να αποφευχθούν πιθανές βλάβες. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς νερά έπεφταν ακόμη και πάνω σε αυτά, προκαλώντας ανησυχία για την ακεραιότητά τους.

Η αντίδραση των επιβατών

Οι επιβάτες που βρίσκονταν στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου παρακολουθούσαν έκπληκτοι την εξέλιξη της κατάστασης. Το θέαμα των νερών που έρεαν μέσα στον χώρο και των εργαζομένων που προσπαθούσαν να τα απομακρύνουν ήταν ασυνήθιστο και προκάλεσε την έκπληξη όλων των παρευρισκομένων.

Ορισμένοι από τους επιβάτες, μάλιστα, αναγκάστηκαν να κρατούν ανοιχτές τις ομπρέλες τους μέσα στο αεροδρόμιο, προκειμένου να προστατευτούν από τις διαρροές νερού που έπεφταν από την οροφή. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος που δημιουργήθηκε από την ισχυρή νεροποντή και την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης.

Η κατάσταση των εγκαταστάσεων

Η συγκεκριμένη αίθουσα επιβατών, η οποία πλημμύρισε, είχε παραδοθεί ανακαινισμένη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την αντοχή των υποδομών στις έντονες καιρικές συνθήκες και την ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Η ανακαίνιση είχε ολοκληρωθεί σχετικά πρόσφατα, καθιστώντας το συμβάν ακόμα πιο αξιοσημείωτο και ανησυχητικό.

Επιπλέον, το αεροδρόμιο της Χίου βρίσκεται υπό κρατική διαχείριση. Η διαχείριση αυτή αφορά όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης τέτοιων έκτακτων περιστατικών που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα και απαιτούν άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Με πληροφορίες από: Reader