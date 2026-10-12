Ο Ανδρέας Τεττέη εξετάζει νομικές κινήσεις κατά παρουσιαστή για ψευδείς αναφορές

Ο ποδοσφαιριστής Ανδρέας Τεττέη εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του παρουσιαστή Κώστα Ραπτόπουλου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την πλήρη στήριξη του Παναθηναϊκού, έπειτα από μια σειρά επίμαχων βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα εν λόγω βίντεο, ο Κώστας Ραπτόπουλος προέβη σε ισχυρισμούς που χαρακτηρίστηκαν αναληθείς από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και της ομάδας του.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Κώστα Ραπτόπουλου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κώστας Ραπτόπουλος προέβη σε συγκεκριμένες αναφορές που αφορούσαν τον Ανδρέα Τεττέη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media και συνέδεσαν τον Έλληνα επιθετικό με ένα υποτιθέμενο περιστατικό. Ο παρουσιαστής συνέδεσε τον αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από την αποστολή της Εθνικής ομάδας με την υποτιθέμενη παρουσία μιας γυναίκας από την Ουκρανία στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή.

Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Ραπτόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι έγινε ρε Τεττέη κουράστηκες με την Ουκρανή στη Θεσσαλονίκη;». Σε άλλη δήλωσή του, ο παρουσιαστής ισχυρίστηκε: «Ο Τεττέη ακόμα ξαπλώνει με την Ουκρανή». Οι αναφορές αυτές δημιουργούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο γύρω από τον ποδοσφαιριστή και τον αποκλεισμό του από την ομάδα.

Η σύνδεση με την αποστολή της Εθνικής ομάδας

Οι ισχυρισμοί του Κώστα Ραπτόπουλου δεν περιορίστηκαν μόνο στην υποτιθέμενη παρουσία της γυναίκας, αλλά επεκτάθηκαν και στη σύνδεση αυτού του γεγονότος με αγωνιστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι: «Πιάσανε τον Τεττέη να κάνει κάτι με μία Ουκρανή στη ρεσεψιόν και τον απέκλεισε ο Γιοβάνοβιτς από την αποστολή». Αυτή η δήλωση συνέδεσε ευθέως το υποτιθέμενο περιστατικό με την απόφαση του προπονητή να αποκλείσει τον Ανδρέα Τεττέη.

Ο αποκλεισμός του Έλληνα επιθετικού αφορούσε την αποστολή της Εθνικής ομάδας για το παιχνίδι που επρόκειτο να διεξαχθεί με τη Γερμανία. Οι δηλώσεις του Κώστα Ραπτόπουλου, όπως αυτές διατυπώθηκαν στα βίντεο, έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επαγγελματική συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή και τους λόγους του αποκλεισμού του από μια σημαντική αναμέτρηση.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του Κώστα Ραπτόπουλου χαρακτηρίστηκαν κατηγορηματικά ως αναληθείς. Η ομάδα εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της με το περιεχόμενο των βίντεο και των δηλώσεων του παρουσιαστή, τονίζοντας την έλλειψη αλήθειας σε αυτά που αναφέρθηκαν. Η στάση του συλλόγου είναι σαφής, καθώς στηρίζει τον ποδοσφαιριστή του απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες, θεωρώντας τα όσα ειπώθηκαν ως ψευδή.

Εξέταση νομικών κινήσεων με τη στήριξη του Παναθηναϊκού

Ο ίδιος ο Ανδρέας Τεττέη, μετά τις αναφορές αυτές, εξετάζει πλέον τις νομικές του κινήσεις απέναντι στον παρουσιαστή. Η απόφαση για προσφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί απάντηση στους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημόσια και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή και τον Παναθηναϊκό, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η νομική οδός επιλέγεται για την αποκατάσταση της αλήθειας και την προστασία της φήμης του αθλητή. Η υποστήριξη του Παναθηναϊκού σε αυτή τη διαδικασία είναι δεδομένη, καθώς ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή του σε αυτή τη διαμάχη που προέκυψε από τα επίμαχα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Reader