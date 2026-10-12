Σύλληψη γυναίκας στο Περιστέρι για δηλητηρίαση του εν διαστάσει συζύγου της

Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές στο Περιστέρι, μετά από καταγγελία του εν διαστάσει συζύγου της. Η γυναίκα φέρεται να δηλητηρίαζε τον άνδρα, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός, χρησιμοποιώντας ατροπίνη. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε όταν ο σύζυγος παρατήρησε τις ενέργειές της μέσω καμερών ασφαλείας.

Η αποκάλυψη μέσω καμερών ασφαλείας

Ο εν διαστάσει σύζυγος της 41χρονης, ο οποίος εργάζεται ως στρατιωτικός γιατρός, παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας του μέσω καμερών ασφαλείας. Μέσα από αυτές τις καταγραφές, ο άνδρας είδε τη σύζυγό του να βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε το έναυσμα για την αποκάλυψη της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Ο γιατρός είχε αρχίσει να παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα τους μήνες που ακολούθησαν την έναρξη της διάστασης του ζευγαριού, η οποία είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025. Η παρακολούθηση μέσω των καμερών οδήγησε στην επιβεβαίωση των υποψιών του.

Η καταδίωξη και η επέμβαση της Άμεσης Δράσης

Αμέσως μετά την αποκάλυψη των ενεργειών της, ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να καταδιώκει τη γυναίκα στους δρόμους του Περιστερίου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η 41χρονη κάλεσε σε βοήθεια, δημιουργώντας μια έντονη κατάσταση στην περιοχή. Ο άνδρας, από την πλευρά του, ειδοποίησε την Άμεση Δράση για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επενέβησαν για να διαχειριστούν την κατάσταση. Η επέμβαση των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, οδηγώντας στις επόμενες ενέργειες και συλλήψεις.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, φτάνοντας στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη της 41χρονης γυναίκας. Εκτός από την ίδια, συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Η παρουσία των γονέων στο σημείο και η αναμονή τους στο όχημα οδήγησαν και στη δική τους σύλληψη.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα όπου περίμεναν οι γονείς της γυναίκας, εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης. Η εύρεση αυτής της ποσότητας της ουσίας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση, ενισχύοντας τις κατηγορίες εναντίον της 41χρονης.

Η επικινδυνότητα της ατροπίνης

Η ατροπίνη είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται στην ιατρική για συγκεκριμένους σκοπούς. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για την αύξηση της καρδιακής συχνότητας σε περιπτώσεις σοβαρής βραδυκαρδίας, δηλαδή όταν οι καρδιακοί παλμοί είναι πολύ αργοί. Η χρήση της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιατρική επίβλεψη.

Ωστόσο, σε μεγάλες δόσεις, η ατροπίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές. Μεταξύ των συμπτωμάτων που μπορεί να προκαλέσει είναι έντονη σύγχυση, υπερθερμία, παραισθήσεις, κώμα, ακόμα και θανατηφόρα δηλητηρίαση. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα της χρήσης της ουσίας εκτός ιατρικού πλαισίου και σε μεγάλες ποσότητες.

Το ιστορικό του ζευγαριού

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε παντρευτεί το 2019 και είχε αποκτήσει ένα παιδί. Η σχέση τους, ωστόσο, οδηγήθηκε σε διάσταση, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025. Μετά την έναρξη της διάστασης, ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα, τα οποία οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της υπόθεσης δηλητηρίασης.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω από τις αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από τις ενέργειες της 41χρονης.

Με πληροφορίες από: Topontiki