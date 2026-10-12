Ιατροδικαστής αμφισβητεί την αυτοκτονία του Τζέφρι Επστάιν – Τα ευρήματα δείχνουν πάλη

Νέα ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Τζέφρι Επστάιν, καθώς ανεξάρτητος ιατροδικαστής προχώρησε σε εξέταση των ιατρικών αρχείων του. Ο Dr. Μάικλ Φρίμαν, εταίρος του Βασιλικού Κολεγίου Παθολογοανατόμων του Λονδίνου, εντόπισε τραύματα που ενδέχεται να προήλθαν από πάλη, αμφισβητώντας την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας. Τα ευρήματα αυτά φέρνουν στην επιφάνεια νέες πτυχές της υπόθεσης, η οποία είχε αρχικά κλείσει με το πόρισμα περί αυτοκτονίας.

Ο ανεξάρτητος ιατροδικαστής και τα ευρήματα

Ο Dr. Μάικλ Φρίμαν, ένας διακεκριμένος εταίρος του Βασιλικού Κολεγίου Παθολογοανατόμων του Λονδίνου, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διενεργήσει μια ανεξάρτητη εξέταση των ιατρικών αρχείων που αφορούν τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν. Η κίνησή του αυτή έρχεται να ανατρέψει την επικρατούσα άποψη, καθώς τα συμπεράσματά του έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή που είχε δοθεί για την αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τον Βρετανό επιστήμονα, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία παρουσιάζουν τραυματισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από έναν απλό απαγχονισμό. Αυτή η διαπίστωση θέτει σοβαρά ερωτήματα ως προς την ακρίβεια του αρχικού πορίσματος και υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Επστάιν.

Σημάδια πάλης και ανεξήγητα τραύματα

Στα ευρήματα που ξεχωρίζει ο Dr. Φρίμαν περιλαμβάνονται σημάδια πάνω από την αυλάκωση του λαιμού του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία περιγράφονται ως αμυχές που μοιάζουν να έχουν προκληθεί από νύχια. Αυτά τα σημάδια υποδηλώνουν την πιθανότητα ο Επστάιν να προσπάθησε να αφαιρέσει τον βρόχο, γεγονός που θα μπορούσε να υποδεικνύει μια πάλη ή αντίσταση κατά τη στιγμή του θανάτου του.

Ο ιατροδικαστής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν εξηγούνται από έναν αυτοκτονικό απαγχονισμό, αλλά είναι συμβατά με μια πιθανή πάλη. Είχε τραύματα που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να έχουν προκληθεί από το μέσο απαγχονισμού». Επιπρόσθετα, ο Dr. Φρίμαν επισημαίνει την ύπαρξη ανεξήγητων τραυμάτων στον αριστερό ώμο του θανόντος, πίσω από τον αυχένα, καθώς και στο πρόσωπο. Παράλληλα, ασκεί κριτική για την απουσία φωτογραφιών που να απεικονίζουν τη σορό στην κατάσταση που εντοπίστηκε, ένα στοιχείο που θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών.

Η θέση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης

Από την πλευρά της, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης έχει ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος. Η υπηρεσία απορρίπτει τους ισχυρισμούς που προβάλλονται από τον ανεξάρτητο ιατροδικαστή και εμμένει σταθερά στο αρχικό της πόρισμα. Το πόρισμα αυτό, το οποίο είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2019, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Τζέφρι Επστάιν οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Η στάση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης υπογραμμίζει τη διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, καθώς τα νέα ευρήματα έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα επίσημα συμπεράσματα που είχαν ανακοινωθεί πριν από αρκετό καιρό.

Η αντίδραση του αδελφού του Τζέφρι Επστάιν

Ο αδελφός του θανόντος, Μαρκ Επστάιν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανεξάρτητη έρευνα που διεξήγαγε ο Dr. Φρίμαν. Ο Μαρκ Επστάιν ήταν αυτός που παρείχε τον πλήρη φάκελο της ιατροδικαστικής εξέτασης στον Βρετανό επιστήμονα, επιτρέποντας έτσι τη διεξαγωγή της ανεξάρτητης ανάλυσης.

Σε δήλωσή του, ο Μαρκ Επστάιν τόνισε ότι εάν η ίδια επιστημονική ανάλυση είχε πραγματοποιηθεί από την αρχή της υπόθεσης, οι αρχές δεν θα είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας. Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει την αμφισβήτηση του επίσημου πορίσματος και προσθέτει βάρος στα νέα ευρήματα που παρουσιάστηκαν.

Παρουσίαση των πλήρων στοιχείων

Τα πλήρη στοιχεία που προέκυψαν από την ανεξάρτητη εξέταση του Dr. Μάικλ Φρίμαν αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα σύντομα. Η παρουσίαση της έκθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί στο University College του Λονδίνου. Αυτή η παρουσίαση θα επιτρέψει στην επιστημονική κοινότητα να αξιολογήσει εκ νέου όλα τα δεδομένα και τα ευρήματα.

Η δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της έκθεσης θα δώσει την ευκαιρία για μια νέα αξιολόγηση των συνθηκών θανάτου του Τζέφρι Επστάιν, ενδεχομένως οδηγώντας σε περαιτέρω συζητήσεις και αναθεωρήσεις σχετικά με την επίσημη εκδοχή της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta