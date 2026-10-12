Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Χίου: Επιβάτες με ομπρέλες σε ανακαινισμένη αίθουσα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η πρωινή νεροποντή που έπληξε τη Χίο, καθώς η νέα αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου του νησιού πλημμύρισε. Το γεγονός οδήγησε σε ασυνήθιστες εικόνες, με τους επιβάτες να κρατούν ομπρέλες μέσα στον κλειστό χώρο, ενώ τα νερά εισέρεαν από την οροφή και απλώνονταν σε δάπεδα και διαδρόμους. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αίθουσα είχε ανακαινιστεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

Η πρωινή νεροποντή και οι συνέπειες

Η έντονη πρωινή νεροποντή που έπληξε το νησί της Χίου είχε ως άμεση συνέπεια την πλήρη πλημμύρα της νέας αίθουσας επιβατών στο τοπικό αεροδρόμιο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την εισροή μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός του κτιρίου, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τους παρευρισκόμενους. Η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία, με το νερό να καλύπτει σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μέρος του χώρου.

Οι επιβάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην αίθουσα αναμονής βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα, καθώς το νερό άρχισε να εισρέει από διάφορα σημεία της οροφής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το δάπεδο και οι διάδρομοι να μετατραπούν σε μικρές λίμνες, καθιστώντας δύσκολη την κίνηση και την παραμονή των ανθρώπων στον χώρο.

Εικόνες έκπληξης και προσπάθειες αντιμετώπισης

Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν εντός του αεροδρομίου προκάλεσαν την έκπληξη των επιβατών, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα γεγονότα κρατώντας ανοιχτές τις ομπρέλες τους. Η χρήση ομπρέλας σε κλειστό χώρο, όπως μια αίθουσα αεροδρομίου, υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος και την αδυναμία του κτιρίου να συγκρατήσει τα όμβρια ύδατα.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου κινητοποιήθηκαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Με όσα μέσα είχαν διαθέσιμα, όπως κουβάδες, σφουγγαρίστρες, σκούπες και φαράσια, προσπαθούσαν να μαζέψουν τα νερά που είχαν απλωθεί στο δάπεδο. Οι προσπάθειες ήταν συνεχείς, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες της πλημμύρας.

Προστασία εξοπλισμού και η ένταση των φαινομένων

Ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβαν οι εργαζόμενοι ήταν η προστασία των μηχανημάτων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της αίθουσας. Έσπευσαν να καλύψουν τον ευαίσθητο εξοπλισμό με σακούλες, προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν βλάβες από την επαφή με το νερό. Η άμεση αυτή ενέργεια δείχνει την προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών.

Όπως καταγράφηκε και σε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, το νερό έτρεχε από την οροφή με μεγάλη ένταση, σχηματίζοντας ορμητικές ροές. Αυτές οι ροές κατέληγαν απευθείας στο δάπεδο και στους χώρους αναμονής, επιδεινώνοντας την κατάσταση και καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση παρέμβαση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι διάδρομοι είχαν γεμίσει νερά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δεν θύμιζε σε τίποτα έναν σύγχρονο αερολιμένα.

Το ερώτημα της πρόσφατης ανακαίνισης

Ιδιαίτερη εντύπωση και προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αίθουσα επιβατών, η οποία πλημμύρισε, είχε ανακαινιστεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Η πρόσφατη ανακαίνιση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των εργασιών και την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για επανεξέταση των προδιαγραφών και των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε τέτοιου είδους έργα.

Η ταχύτητα με την οποία οι διάδρομοι γέμισαν νερά, παρά τις πρόσφατες εργασίες, ανάγκασε τους εργαζομένους να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διαχειριστούν την κατάσταση. Οι εικόνες των επιβατών με ομπρέλες και των υπαλλήλων με κουβάδες συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν συνάδει με τις προσδοκίες από έναν ανακαινισμένο χώρο υποδοχής κοινού.

Με πληροφορίες από: Topontiki