Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία τριών φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό του, φωτίζοντας περισσότερο τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από το μοιραίο περιστατικό. Η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται, με τα ευρήματα να εγείρουν σημαντικά ερωτήματα.

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό

Αρχικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία δύο ισχυρών φαρμακευτικών ουσιών στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη: της μιδαζολάμης και της προποφόλης. Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, για το οποίο, όπως έχουν επισημάνει ιατρικοί εμπειρογνώμονες και αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η μιδαζολάμη, από την άλλη πλευρά, ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής, τη μείωση του άγχους, την πρόκληση αμνησίας πριν ή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση σοβαρών σπασμών, χαρακτηριζόμενη από ταχεία δράση.

Ωστόσο, ένα νέο και κρίσιμο στοιχείο που προστέθηκε στα ευρήματα είναι ο εντοπισμός της φλουμαζενίλης, ουσίας που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία ANEXATE. Η φλουμαζενίλη αποτελεί το ειδικό αντίδοτο για τη μιδαζολάμη. Η παρουσία της επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, καθώς και για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στον καλλιτέχνη.

Η φερόμενη ακολουθία χορήγησης και οι ενέργειες της γιατρού

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, φέρεται να χορηγήθηκε αρχικά μιδαζολάμη στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς, όπως ανέφερε στο υπόμνημά της η 56χρονη γιατρός, βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης. Στη συνέχεια, του χορηγήθηκε και προποφόλη. Όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, μετά από ένα τίναγμα του χεριού του και το σπάσιμο της φλέβας του, η γιατρός φέρεται να του χορήγησε το αντίδοτο «anexate» προκειμένου να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, και μετά τη χορήγηση του αντίδοτου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν. Τότε, η 56χρονη γιατρός φέρεται να άρχισε να αναζητά αντίδοτο και για την προποφόλη. Αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί η γιατρός επικοινώνησε με αναισθησιολόγο ρωτώντας για φάρμακο της προποφόλης, ρώτησε το AI τι έπρεπε να κάνει και στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει ανάνηψη με έναν αφόρτιστο απινιδωτή. Ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης θα μπορούσε να είναι η αιτία θανάτου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Ιατρικές εκτιμήσεις για τον συνδυασμό των ουσιών

Ο αναισθησιολόγος του «Αττικού Νοσοκομείου», Δημήτρης Μανίκης, εξήγησε ότι η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να προκαλέσει καταστολή, να επιτείνει τη διέγερση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη χορήγησης περαιτέρω κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη.

Ο κ. Μανίκης τόνισε ότι ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο την κατασταλτική τους δράση όσο και τον κίνδυνο επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της άπνοιας. Διευκρίνισε, επίσης, ότι το Anexate (φλουμαζενίλη) αποτελεί αντίδοτο μόνο για τη μιδαζολάμη και όχι για την προποφόλη. Η αντιμετώπιση των επιδράσεων της προποφόλης απαιτεί υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το σκηνικό στο ιατρείο και η μαρτυρία της κόρης

Την ώρα του περιστατικού, στο ιατρείο βρισκόταν και η 19χρονη κόρη των γιατρών, η οποία είχε πάει μαζί με τον φίλο της για να δει τη μητέρα της, όπως υποστήριξε. Η ίδια περιέγραψε το σκηνικό που επικράτησε, φροντίζοντας να απομακρύνει τον πατέρα της από το κάδρο των ευθυνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η 19χρονη ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του καλλιτέχνη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της: «Ήταν τέτοια η πίεση την ώρα που έτρεξα να καλέσω το ΕΚΑΒ που μου τυλίχτηκε το καλώδιο του τηλεφώνου στον λαιμό. Στη συνέχεια μου είπε ο πατέρας μου να ανοίξω τις πόρτες του ιατρείου και του κτιρίου, έτσι ώστε όταν έρθει το ΕΚΑΒ να πλησιάσουν άμεσα χωρίς καθυστέρηση. Εγώ δεν είδα ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει θεραπεία. Είχα πάει στο ιατρείο να δω τη μητέρα μου να τη χαιρετήσω και η πόρτα του εξεταστηρίου ήταν κλειστή. Άνοιξε μόνο όταν άρχισε ο πανικός». Στο ιατρείο επικράτησε πανδαιμόνιο, καθώς οι κατηγορούμενοι γιατροί και οι νοσηλεύτριες συνειδητοποίησαν γρήγορα πως δεν είχαν τις γνώσεις για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Περίπου 10 λεπτά αργότερα φώναξαν τον πατέρα της, ο οποίος έτρεξε μέσα στο εξεταστήριο της μητέρας της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr