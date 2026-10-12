Εκατό χρόνια προσφοράς για το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς

Το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής και συνεχούς προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Από την ίδρυσή του έως και σήμερα, το Ίδρυμα έχει θέσει στο επίκεντρο το παιδί, την εκπαίδευση και την κοινωνική ευθύνη. Με αφορμή αυτή την επέτειο, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του στην Κηφισιά.

Η ίδρυση και οι πρώτες δεκαετίες

Η ιστορία του Ιδρύματος ξεκινά το 1926, όταν ο Εμμανουήλ και η Βιργινία Μπενάκη προχώρησαν στην ίδρυση του Μπενακείου Παιδικού Ασύλου Κηφισιάς. Αυτή η πρωτοβουλία εντάχθηκε στο ευρύτερο φιλανθρωπικό έργο που χαρακτήριζε την οικογένεια Μπενάκη.

Η δημιουργία του Ιδρύματος έλαβε χώρα σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αναγκών, οι οποίες είχαν προκύψει μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η στήριξη των εργαζόμενων μητέρων, προσφέροντάς τους βοήθεια στη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Μέσα από τη λειτουργία του, το Ίδρυμα εξασφάλιζε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Η εξέλιξη μέσα στον χρόνο

Κατά τη διάρκεια του αιώνα που ακολούθησε, το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς εξελίχθηκε παράλληλα με την ελληνική κοινωνία. Το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που παρουσιάζονταν σε διαφορετικές εποχές, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του.

Παρά τις αλλαγές, παρέμεινε σταθερά προσανατολισμένο στις βασικές του αρχές, δηλαδή στην παιδεία, τη φροντίδα και την κοινωνική προσφορά. Η δέσμευση αυτή διατηρήθηκε ζωντανή, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του αρχικού οράματος των ιδρυτών του.

Σύγχρονη λειτουργία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Μπενάκειο παραμένει πιστό στην παρακαταθήκη των ιδρυτών του. Ταυτόχρονα, έχει εξελιχθεί σε μία σύγχρονη σχολική μονάδα προσχολικής ηλικίας, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Το Ίδρυμα διαθέτει ελληνόφωνο και αγγλόφωνο εκπαιδευτικό προσωπικό, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσα από αυτό, συνεχίζει να θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη χαρούμενων και υπεύθυνων παιδιών, την καλλιέργεια των ανθρώπινων αξιών και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται και το διαχρονικό Πρόγραμμα Υποτροφιών.

Κοινωνική ευαισθησία και αξίες

Η κοινωνική ευαισθησία και η αλληλεγγύη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του Μπενακείου Παιδικού Ιδρύματος. Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει ολόκληρη την ιστορία του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, και μεταφέρεται στις επόμενες γενιές.

Με αυτό τον τρόπο, διατηρείται ζωντανή η έννοια της προσφοράς, η οποία χαρακτήρισε το ευρύτερο έργο της οικογένειας Μπενάκη. Ήδη από παλαιότερες δράσεις του, το Ίδρυμα έχει τοποθετήσει την καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού ανάμεσα στις βασικές αξίες που επιδιώκει να μεταδώσει στα παιδιά.

Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς πραγματοποίησε επετειακή εκδήλωση στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Κηφισιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, θεσμικοί και επίτιμοι προσκεκλημένοι, καθώς και μέλη και φίλοι του Ιδρύματος. Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε η Μαίρη Παντέχη - Ρωμάνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μπενακείου Παιδικού Ιδρύματος Κηφισιάς. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκατοντάχρονη διαδρομή του Ιδρύματος, στην παρακαταθήκη των ιδρυτών του και στη συνέχιση του έργου του στη σύγχρονη εποχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα το όραμα και, κυρίως, το παράδειγμα ζωής των ιδρυτών μας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στη γνώση, αλλά και στην καλλιέργεια του ήθους και του πνεύματος. Γιατί πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν ολοκληρώνετ».

Με πληροφορίες από: Reader