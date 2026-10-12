Στη σύλληψη μιας 40χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός. Η γυναίκα φέρεται να έριχνε ατροπίνη στα γεύματά του, με τις κινήσεις της να καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας. Μαζί με την 40χρονη, συνελήφθησαν και οι γονείς της, κατηγορούμενοι για συνέργεια στην υπόθεση.

Οι υποψίες του γιατρού και η αποκάλυψη

Η απίστευτη ιστορία διαδραματίστηκε την Κυριακή, περίπου στις 7 το απόγευμα, στην περιοχή του Περιστερίου. Ο 49χρονος στρατιωτικός γιατρός είχε υποψιαστεί εδώ και καιρό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί. Για τον λόγο αυτό, είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στο ισόγειο διαμέρισμά του.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που η 40χρονη, η οποία είναι ιατρική επισκέπτρια στο επάγγελμα, εισερχόταν στην κατοικία του συζύγου της. Φέρεται να χρησιμοποιούσε αντικλείδι για να μπαίνει στο σπίτι χωρίς την άδειά του. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η γυναίκα έριχνε μια υγρή ουσία στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της.

Η δράση της 40χρονης και η σύλληψη

Ο 49χρονος γιατρός, παρακολουθώντας τις κάμερες ασφαλείας, αντιλήφθηκε ότι μία γυναίκα κινούνταν μέσα στο σπίτι του. Όταν διαπίστωσε ότι επρόκειτο για την εν διαστάσει σύζυγό του, ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές και έσπευσε ο ίδιος στην κατοικία για να την εμποδίσει. Η σύλληψη της γυναίκας πραγματοποιήθηκε σε μικρή απόσταση από το σπίτι, στις οδούς Μυκόνου και Καλύμνου, περίπου στις 7 το απόγευμα της Κυριακής.

Πριν τη σύλληψή της, ακολούθησε καταδίωξη σε κοντινό δρόμο, κατά την οποία η γυναίκα φώναζε και ζητούσε βοήθεια. Ο 49χρονος, από την πλευρά του, καλούσε τους περαστικούς να την ακινητοποιήσουν, υποστηρίζοντας ότι είχε εισέλθει παράνομα στο σπίτι του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε γειτονική καφετέρια, με πελάτες και εργαζόμενους να βγαίνουν στον δρόμο. Ο στρατιωτικός γιατρός, που δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και του ζήτησε να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του για να καλέσει την Άμεση Δράση. Λίγα λεπτά μετά την κλήση στο 100, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν την 40χρονη.

Η εμπλοκή των γονέων και τα ευρήματα

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς της 40χρονης, οι οποίοι φέρεται να την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο. Πρόκειται για τον 70χρονο πατέρα της και την 66χρονη μητέρα της. Οι γονείς κατηγορούνται για συνέργεια στην υπόθεση.

Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα μπουκαλάκι που περιείχε 10ml ατροπίνης, καθώς και μια σύριγγα. Επίσης, βρέθηκαν χειρουργική μάσκα και γάντια. Η ατροπίνη εκτιμάται ότι είναι η ουσία που έριξε η γυναίκα στα τρόφιμα του συζύγου της. Η ουσία αυτή έχει σταλεί για εξέταση στο χημείο του κράτους.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της υπόθεσης

Εναντίον της 40χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι γονείς της κατηγορούνται για συναυτουργία. Ο 49χρονος στρατιωτικός γιατρός έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε εκτεθεί στη συγκεκριμένη ουσία.

Οι αρχές διερευνούν τις καταγγελίες και δεν αποκλείεται, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η ουσία είναι πολύ επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες εναντίον της 40χρονης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis