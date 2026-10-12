Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη, ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, κυρίως κατά τη δεκαετία του '80, έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Την θλιβερή είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε τη Δευτέρα (12/10) ο συνάδελφός της, ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απώλεια της Μαριαλένας Κάρμπουρη αποτελεί μία νέα θλιβερή είδηση για τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν αυτός που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της ηθοποιού, τη Δευτέρα (12/10), αποκαλύπτοντας ότι η Μαριαλένα Κάρμπουρη έδινε μάχη με την επάρατη νόσο. Μέσα από την ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου του.

Στο συγκινητικό του μήνυμα, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τη Μαριαλένα Κάρμπουρη με λόγια αγάπης και εκτίμησης. Την περιέγραψε ως «ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο», τονίζοντας την αιθέρια ομορφιά της ως «ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοινή τους καταγωγή από τον Πειραιά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας απηύθυνε έναν θερμό αποχαιρετισμό στην εκλιπούσα, γράφοντας: «Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…». Με αυτό τον τρόπο, τίμησε τόσο την καλλιτεχνική της παρουσία όσο και την προσωπική τους γνωριμία, η οποία είχε ως κοινό σημείο αναφοράς την πόλη του Πειραιά.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή

Η Μαριαλένα Κάρμπουρη είχε διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης, με την παρουσία της να είναι ιδιαίτερα έντονη και λαμπρή κατά τη δεκαετία του ’80. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έλαμψε τόσο στις θεατρικές σκηνές όσο και στην τηλεόραση, αφήνοντας ένα ξεχωριστό στίγμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

Παρά την επιτυχημένη της πορεία, η ηθοποιός επέλεξε να αποσυρθεί σχετικά γρήγορα από τον χώρο της υποκριτικής, όπως ανέφερε και ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανακοίνωσή του. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλάμβανε τη συμμετοχή της σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων, καθώς και σε κινηματογραφικές παραγωγές και αρκετές τηλεοπτικές σειρές, συνθέτοντας ένα πλούσιο και ποικίλο έργο.

Οι ρίζες από τον Πειραιά και τα πρώτα βήματα στην υποκριτική

Η Μαριαλένα Κάρμπουρη είχε βαθιές ρίζες από τον Πειραιά, πόλη από την οποία καταγόταν. Αυτή η κοινή καταγωγή αποτέλεσε και το σημείο σύνδεσης και γνωριμίας της με τον συνάδελφό της, Σπύρο Μπιμπίλα, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ανάρτησή του.

Από πολύ νεαρή ηλικία, η Μαριαλένα Κάρμπουρη έδειξε την κλίση της και το ενδιαφέρον της για τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Αυτό την οδήγησε να ασχοληθεί ενεργά με την υποκριτική, ξεκινώντας έτσι την καλλιτεχνική της διαδρομή και συμμετέχοντας σε διάφορες παραγωγές από τα πρώτα της βήματα.

Σημαντικές τηλεοπτικές εμφανίσεις

Η τηλεοπτική παρουσία της Μαριαλένας Κάρμπουρη ήταν εκτεταμένη, καλύπτοντας μια περίοδο που ξεκινά από το 1976 και φτάνει έως το 2007. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριάντα και πλέον ετών, η ηθοποιός εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές, τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής τηλεόρασης, καθιστώντας την ένα οικείο πρόσωπο για το ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Ανάμεσα στις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετείχε, ξεχωρίζουν παραγωγές όπως «Η Κραυγή των Λύκων», «Ο Κίτρινος Φάκελλος» και «Τα Λαυρεωτικά». Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε μεταγενέστερες σειρές, όπως «Στα φτερά του έρωτα» και «Ξέχασέ με», αναδεικνύοντας την ευρύτητα του υποκριτικού της ταλέντου και την παρουσία της σε διαφορετικά είδη τηλεοπτικών παραγωγών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis