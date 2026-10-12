Περισσότερο από ένας μήνας έχει περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σκορπώντας τη θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση είναι συνεχείς. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του καλλιτέχνη επιβεβαίωσαν την παρουσία προποφόλης και μιδαζολάμης στον οργανισμό του, ουσίες που του είχαν χορηγηθεί πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Πρόσφατα, εντοπίστηκε και μια τρίτη φαρμακευτική ουσία, το φάρμακο anexate, το οποίο φέρεται να του χορηγήθηκε ως αντίδοτο σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παραμένουν υπό κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις.

Νέα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις

Οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, έπειτα από μέρες αναμονής, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός «κοκτέιλ» προποφόλης και μιδαζολάμης στον οργανισμό του. Αυτές οι ουσίες είχαν χορηγηθεί στον τραγουδιστή πριν υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέρρευσε και τελικά κατέληξε. Το ενδεχόμενο ο συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών να συνδέεται με τον θάνατό του εξετάζεται, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε και μία τρίτη ουσία στο αίμα του καλλιτέχνη. Πρόκειται για το φάρμακο anexate, το οποίο είναι το αντίδοτο της μιδαζολάμης. Η παρουσία του anexate στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υποδηλώνει ότι του χορηγήθηκε σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τις αισθήσεις του, μετά την επιδείνωση της κατάστασής του.

Η χορήγηση των φαρμάκων και η αντίδραση

Όπως αναφέρθηκε, αρχικά φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η 56χρονη γιατρός, στο υπόμνημά της, είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης, γεγονός που οδήγησε στη χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας. Στη συνέχεια, του δόθηκε και προποφόλη, ολοκληρώνοντας έτσι τον συνδυασμό των φαρμάκων.

Μετά τη χορήγηση αυτών των ουσιών, ο τραγουδιστής φέρεται να μην ανταποκρινόταν, ενώ υπήρξε ένα τίναγμα του χεριού του και σπάσιμο της φλέβας του. Διαπιστώνοντας ότι η κατάστασή του επιδεινωνόταν, η 56χρονη γιατρός και οι νοσηλεύτριες φέρεται να του χορήγησαν το αντίδοτο anexate. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρίθηκε ούτε μετά τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου.

Οι ενέργειες της γιατρού και η αναζήτηση αντιδότου

Καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν ούτε στο anexate, η 56χρονη γιατρός φέρεται να άρχισε να αναζητά αντίδοτο και για την προποφόλη. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να εξηγεί μια σειρά ενεργειών της. Συγκεκριμένα, η γιατρός επικοινώνησε με αναισθησιολόγο, ζητώντας πληροφορίες για φάρμακο που θα μπορούσε να αντιστρέψει τη δράση της προποφόλης.

Επιπλέον, φέρεται να απευθύνθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, ρωτώντας τι έπρεπε να κάνει σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Ακολούθως, προσπάθησε να κάνει ανάνηψη στον τραγουδιστή χρησιμοποιώντας έναν απινιδωτή, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν ήταν φορτισμένος.

Η παρουσία της κόρης των γιατρών στο ιατρείο

Οι αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών τους για το συγκλονιστικό περιστατικό της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έχουν εστιάσει και στην κόρη των κατηγορούμενων γιατρών. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση.

Η 19χρονη είχε πάει στην κλινική μαζί με τον φίλο της, όπως υποστήριξε, για να δει τη μητέρα της. Η ίδια περιέγραψε βήμα προς βήμα το σκηνικό του τρόμου και του πανικού που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απάλλαξε τον πατέρα της από το κάδρο των ευθυνών για τον θάνατο του καλλιτέχνη. Ήταν επίσης εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis