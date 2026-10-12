Προφυλακίστηκε ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Ο 52χρονος γυναικολόγος από το Χαλάνδρι, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με θύματα ανηλίκους κάτω των 12 και των 15 ετών. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας άγνοια για την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Προσωρινή κράτηση για τον 52χρονο

Ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στο Χαλάνδρι και ήταν επονομαζόμενος και ως «γυναικολόγος του λαού», οδηγήθηκε στη φυλακή. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον της 16ης τακτικής ανακρίτριας. Η ποινική δίωξη που του έχει ασκηθεί αφορά το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και τα 15 έτη, κατ' εξακολούθηση.

Τα θύματα φέρεται να περιλαμβάνουν παιδιά κάτω των 12 ετών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές.

Η άρνηση του κατηγορουμένου

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 52χρονος γυναικολόγος αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε το υλικό που βρέθηκε στα ψηφιακά μέσα του, δηλώνοντας άγνοια για την ύπαρξή του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως δήλωσε: «Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα».

Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται από τις αρχές, καθώς η έρευνα έχει αποκαλύψει την ύπαρξη εκτεταμένου πορνογραφικού υλικού στις κατασχεθείσες συσκευές.

Η αστυνομική έρευνα και τα ευρήματα

Η αστυνομική έρευνα που προηγήθηκε της σύλληψης οδήγησε στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών από την κατοικία του 52χρονου. Στις συσκευές αυτές, φέρεται να βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Τα αρχεία αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο της δικογραφίας και ενισχύουν τις κατηγορίες σε βάρος του γυναικολόγου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τα σκληρά αρχεία παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκαν στην κατοχή του, με την έκταση του υλικού να είναι σημαντική.

Πώς εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος

Η σύλληψη του 52χρονου γυναικολόγου πραγματοποιήθηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα που ξεκίνησε από τις αμερικανικές αρχές. Συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποιήθηκε έπειτα από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Ο οργανισμός αυτός είχε εντοπίσει χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε υπηρεσία cloud.

Μέσω ψηφιακής ανάλυσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη και εντόπισαν το σπίτι του κατηγορουμένου στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψή του. Οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

Ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Το αίτημα αφορά τη γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του γυναικολόγου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Αυτή η ενέργεια του ΙΣΑ εντάσσεται στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Συλλόγου.

Σκοπός είναι να εξεταστούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανά του, προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική του ιδιότητα. Ο πατέρας του γυναικολόγου φέρεται να δήλωσε: «Φοβάμαι να μιλήσω στον γιο μου».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Newsit