Διπλή χρυσή διάκριση για τη Novibet στο SBC Summit 2026 στη Λισαβόνα

Η Novibet απέσπασε δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στο πλαίσιο του SBC Summit 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της καινοτομίας που επιδεικνύει η εταιρεία στην εμπειρία του καζίνο, καθώς και της δυναμικής ανάπτυξης του προγράμματος affiliate marketing της. Με αυτές τις δύο νέες διακρίσεις, η Novibet έχει πλέον ξεπεράσει τα 30 διεθνή βραβεία που έχει λάβει τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σημαντική αναγνώριση στην καινοτομία και το affiliate marketing

Στη διοργάνωση της Λισαβόνας, η Novibet κέρδισε την πρώτη θέση στα SBC Awards στην κατηγορία «Καινοτομία στο Καζίνο». Συγκεκριμένα, τιμήθηκε με το βραβείο Innovation in Casino & Gaming Entertainment (Operator), αναδεικνύοντας την πρωτοπορία της στον τομέα του ψυχαγωγικού παιχνιδιού. Παράλληλα, στα Affiliate Leaders Awards, η εταιρεία αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο πρόγραμμα Affiliate Marketing, αποσπώντας το βραβείο Affiliate Programme of the Year (Large).

Το SBC Summit 2026 φιλοξενήθηκε στην πορτογαλική πρωτεύουσα, τη Λισαβόνα, και οι εργασίες του διήρκεσαν από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου. Η διπλή αυτή χρυσή διάκριση υπογραμμίζει την επιτυχημένη πορεία της Novibet και την καθιέρωσή της σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας το κύρος της στον κλάδο.

Η καινοτομία στο καζίνο και η εμπειρία του πελάτη

Η Φωτεινή Ματθαίου, Executive Director of Casino στη Novibet, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη διάκριση της εταιρείας στην καινοτομία. Όπως υπογράμμισε, στη Novibet υπάρχει η πεποίθηση ότι η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν καταφέρνει να προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία στον πελάτη. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας.

Η βράβευση ως η κορυφαία εταιρεία διεθνώς στην καινοτομία στο καζίνο φέρνει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα της ομάδας της Novibet. Αναγνωρίζεται η συνεχής προσπάθειά της να αναβαθμίζει την ψηφιακή ψυχαγωγία, μέσα από την παροχή ξεχωριστού περιεχομένου και την ουσιαστική εξατομίκευση των υπηρεσιών που προσφέρει στους χρήστες της.

Δυναμική ανάπτυξη του προγράμματος Noviaffiliates

Από την πλευρά του, ο Αργύρης Λοΐζος, Director of Affiliates & Poker της Novibet, αναφέρθηκε στη διάκριση του προγράμματος affiliate marketing. Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Noviaffiliates της Novibet. Επιπλέον, αναδεικνύεται η ευελιξία με την οποία η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ο κ. Λοΐζος τόνισε επίσης τη σημασία των σχέσεων εμπιστοσύνης που χτίζονται με τους συνεργάτες της Novibet. Μέσα από την εξατομικευμένη υποστήριξη και τη στενή συνεργασία με το δίκτυο των συνεργατών, η εταιρεία δημιουργεί τις βάσεις για κοινή και μακροχρόνια ανάπτυξη, ενισχύοντας τις σχέσεις της με τους stakeholders.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας στον τομέα του GameTech

Οι δύο αυτές σημαντικές βραβεύσεις ενισχύουν περαιτέρω την αναγνώριση και τον αντίκτυπο της Novibet στο διεθνές στερέωμα του GameTech. Οι διακρίσεις αυτές λειτουργούν ως επιβεβαίωση της στρατηγικής της εταιρείας, η οποία εστιάζει στη σύνδεση της ανάπτυξης με ισχυρές συνεργασίες και την αδιάκοπη τεχνολογική καινοτομία.

Η επιτυχία της Novibet στο SBC Summit 2026 αντανακλά τη δέσμευσή της να παραμένει στην πρωτοπορία του κλάδου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα. Η συνεχής επένδυση στην καινοτομία και η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών αποτελούν βασικούς παράγοντες της διεθνούς της πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta