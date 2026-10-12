Μαρτυρικός θάνατος για 89χρονη στο Μενίδι: Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ασφυξία και αγώνα για τη ζωή

Μαρτυρικό θάνατο φαίνεται πως βρήκε μια 89χρονη γυναίκα στο Μενίδι, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι πάλεψε για τη ζωή της πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Ο θάνατός της προσδιορίζεται χρονικά γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, ενώ η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10/2026). Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 62χρονου γιου της, ο οποίος διέμενε μαζί της και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 89χρονης ήταν ασφυκτικός. Τα στοιχεία παραπέμπουν σε βίαιη επίθεση, κατά την οποία ο δράστης φέρεται να της έκλεισε το στόμα με τα χέρια και να την πίεσε στον λαιμό, προκαλώντας τον στραγγαλισμό της. Η άτυχη γυναίκα έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και τραύματα στον θώρακα.

Στο σώμα της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα, εκτεταμένες κακώσεις, μώλωπες και αμυχές, κυρίως στην περιοχή του λαιμού και του κεφαλιού. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αμυντικά τραύματα, τα οποία ενισχύουν την εκτίμηση ότι η γυναίκα επιχείρησε να αντισταθεί στον άνθρωπο που της επιτέθηκε, παλεύοντας μέχρι τέλους.

Ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου και ο εντοπισμός

Η ώρα θανάτου της 89χρονης προσδιορίζεται γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας, συγκεκριμένα στις 12 Οκτωβρίου 2026, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδι, όπου διέμενε με τον γιο της.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε όταν ο ανιψιός της 89χρονης άκουσε φωνές από το σπίτι και ειδοποίησε τις αρχές. Κατά τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι γείτονες άκουσαν τον γιο να ουρλιάζει «βοήθεια» και να ζητά να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ξεκινώντας επιτόπου έρευνα.

Ο γιος στο επίκεντρο των ερευνών

Από την πρώτη στιγμή, οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της 89χρονης, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας του. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να είναι σχεδόν τυφλός. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Γείτονες της οικογένειας φέρονται να έχουν αναφέρει ότι είχαν ακούσει τον άνδρα να απειλεί τη μητέρα του. Μαζί με τον 62χρονο γιο, έχει προσαχθεί και ο 69χρονος ανιψιός του θύματος, ο οποίος ήταν αυτός που ενημέρωσε τηλεφωνικώς τις αστυνομικές αρχές.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και η έλλειψη παραβίασης

Ο γιος της 89χρονης κατέθεσε πως δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους και αφού ακινητοποίησαν τον ίδιο, στη συνέχεια επιτέθηκαν στην μητέρα του. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της μοιραίας μονοκατοικίας, δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος παραβίασης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Οι ισχυρισμοί του 62χρονου φέρεται να μην έπεισαν τους αστυνομικούς, καθώς κατά την κατάθεσή του υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς όλες τις πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του γιου.

Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τα ιατροδικαστικά ευρήματα όσο και τις μαρτυρίες. Γείτονες αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές τα όσα άκουσαν τα ξημερώματα της Δευτένας, με σκοπό να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης.

Στόχος των αρχών είναι να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 89χρονη γυναίκα, συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit